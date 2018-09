Ein Maskottchen für drei Länder

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) „Fürpareska“ trägt ein Oberteil in Schwarz-Rot-Gold, einen Rock mit gelbem Sternenkreis auf blauem Grund und hat zwei Flügel: weiß-rot der eine, blau-gelb der andere. Deutschland, Polen, Ukraine, Europa – die Puppe, die als Name die Anfangsbuchstaben der Städte Fürstenwalde, Peremyshlanyist und Skawina trägt, ist das Maskottchen einer Partnerschaft. Sie besteht zwischen der Erich-Kästner-Schule und Schulen in Polen und der Ukraine.

Ab Oktober startet das Erasmus-Projekt, für das Partnerschulen bis zu 16 500 Euro EU-Fördermittel pro Schule und Jahr beantragen können. An der Kästner-Schule läuft es zwei Jahre und bekommt zusätzliche Unterstützung vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk, weil die Ukraine als Nicht-EU-Mitglied nicht förderfähig ist. Um Vergleich und Darstellung kultureller Traditionen – also landestypischer Fest- und Feiertage – gehe es dabei, sagt Andrea Rieger. Die Projektleiterin nennt drei Ziele: Eine Fotostory, Videoaufnahmen und ein Kalender sollen entstehen. „In Polen sind die Heiligen Drei Könige am 6. Januar bedeutend, in der Ukraine feiert man an dem Tag Weihnachten, bei uns fallen eher Februar und März mit dem Fasching ins Gewicht“, erläutert sie Unterschiede.

Der 13-jährigen Franziska und ihren 22 Mitschülern, die sich am Projekt beteiligen, fällt die Aufgabe zu, solche Feiertage in kleinen Theaterszenen darzustellen, sie zu fotografieren, zu filmen und das Material anschließend am Computer in Kalender- und Comic-Form zu bringen. Fünf Arbeitsgemeinschaften, sagt Foto-AG-Leiter René Schulz, beteiligen sich. Zum gemeinsamen Projektauftakt der Schulen in Fürstenwalde am 8. Oktober ist auch Fürpareska dabei. (amd)