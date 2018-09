O’zapft is beim Oktoberfest in Frankfurt

René Matschkowiak

Frankfurt (MOZ) „O´zapft is“, hallte es durch das große Festzelt des Frankfurter Oktoberfestes nachdem Oberbürgermeister René Wilke den Bierhahn mit nur zwei Schlägen in das Holzfass versenkt hatte. Damit folgte die Oderstadt dem Münchener Vorbild.

Das Fass mit den fünfzig Litern Freibier war fast genauso schnell leer, wie das Einschlagen gedauert hat. Ausverkauft war das Zelt sowieso schon viele Tage vorher, was besonders Jochens Jungs von der Party-Kapelle erfreute. „Das schon der Freitag so voll ist, hatten wir, glaube ich, noch nicht“, so Karsten Wolff. „Da müssen wir von Anfang an Vollgas geben“, erklärt der Mann am Bariton-Horn. Dafür gab es vorher eine leckere Haxe und ein Maß Bier für die sechs Musiker.

Mit dem Geschmack des neuen Gebräus zeigte sich nicht nur die Kapelle sondern auch die Brüder Grabow zufrieden, die das Oktoberfest ausrichten. „Dass das diesjährige Oktoberfest so schnell ausverkauft ist, damit haben nicht mal wir gerechnet“, so Daniel Grabow. Das Lob fürs Bier nahm Götz Ziaja vom Frankfurter Brauhaus gern an.

Dirndl und Lederhose sind mittlerweile an diesen Tagen fast Pflicht in der Oderstadt. Rolf Lindemann, Landrat des Landkreises Oder Spree entzog sich dieser Sitte etwas und trat seriös in Krawatte auf. „Für mich ist es sozusagen Premiere hier“ sagt er. „Im letzten Jahr lief schon der Frankfurter Wahlkampf und da ich beide Wilkes schätze, verzichtete ich auf einen Besuch“, erklärt er. Immerhin ein rotkariertes Hemd konnte der Frankfurter Oberbürgermeister vorweisen. „Das ist mein Zugeständnis an das Oktoberfest“, meint er lachend.

Viel Anlauf um auf Party-Stimmung zu kommen brauchten die hunderte Gäste im Zelt nicht. Schon beim zweiten Lied von Wies´n-DJ Achim Orthen wurde kräftig geschunkelt. Das Fest auf dem Frankfurter Brunnenplatz findet zwar noch an weiteren vier Tagen statt. Alle Termine sind jedoch ausverkauft.