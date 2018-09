Ein- und Zweispänner gut gelenkt

Schnell und präzise die Hindernisse meistern: So wie Reiner Maschke mit seinem Zweispänner „Chico“ und „Regie“ versuchten alle Teilnehmer, auf dem gut präparierten Terrain des Ruhnau-Pferdehofes die Prüfungen in insgesamt 22 Kategorien zu absolvieren. © Foto: Carola Voigt

Potzlow (MOZ) Der letzte Pferdesportwettbewerb des Jahres in der Uckermark ist absolviert. Die Kutschenfahrer standen zwei Tage lang auf dem Reiterhof Ruhnau im Wettstreit. Familie Ruhnau und Helfer hatten beste Bedingungen auf ihrem Gelände geschaffen, das Wetter spielte auch prima mit.

Ein- und Zweispänner (Pferde sowie Ponys) wurden von den Kutschenfahrern bestmöglich und schnell durch den Parcours manövriert. Sieben Prüfungen in insgesamt 22 Kategorien standen im Programm. 16 Podestplatzierungen (5 Gold-, 6 Silber-, 5 Bronzeschleifen) gingen an uckermärkische Fahrer.

Erfolgreichster lokaler Starter des Wochenendes war Wolfhard Westphal vom RFV Frauen-­hagen. Mit seinen Pferden, ob als Ein- oder Zweispänner, gewann er dreimal Gold (Geländefahrwettbewerb, Hindernisfahren, Stilhindernisfahren). Hinzu kamen noch zwei zweite und ein dritter Platz. Jürgen Schäfermeier vom gleichen Verein schaffte mit seinem Einspänner im Hindernisfahren – nach Strafpunkten und Zeit – fehlerfrei den ersten Platz und wurde später zweimal Dritter (Gelände, kombinierter Wettbewerb).

Robin Ruhnau komplettierte das Gold-Quintett. Er gewann im Hindernisfahren „Jagd nach Punkten“. Hier sind die verschiedenen Hindernisse des Parcours unterschiedlich viele Punkte wert. Ziel ist es, in einer bestimmten Zeit möglichst viele Zähler zu sammeln. Die Punkte-­zahl jedes Hindernisses ist auf einer Tafel bei dem rechten Kegel angegeben. Jedes Hindernis darf höchstens zweimal durchfahren werden, dabei ist die Richtung gleichgültig. Ein Hindernis, das innerhalb der erlaubten Zeit begonnen wurde, darf noch zu Ende gefahren werden – anschließend muss die Ziellinie auf direktem Weg überfahren werden. Eine mögliche Strategie war es also, das schwierigste Hindernis mit der höchsten Punktzahl zum Schluss in Angriff zu nehmen, da für dieses Hindernis auch am meisten Zeit nötig ist. 17 Goldschleifen wurden durch Fahrer aus Mecklenburg-Vorpommern, dem Landkreis Barnim und Randberliner Pferdesportler errungen.

Der letzte Wettkampf-Gastgeber des Jahres wird auch der erste im neuen Jahr sein. Auf dem Pferdehof Ruhnau wird traditionell am ersten Januar-Wochenende nun schon zum 11. Hallencup für Kutschenfahrer eingeladen.