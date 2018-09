Orientierung gefragt

Olaf Schwenk

Waldsieversdorf Der TSV Karlshorst aus Berlin lädt am 6. und 7. Oktober 2018 in die Märkische Schweiz. Exakter in den idyllischen Ort Waldsieversdorf zur Deutschen Meisterschaft im Mountainbike-Orientierungsfahren (MTBO). Wie beim Orientierungslauf gibt es auch beim MTBO keine feste Route, sondern es sind bestimmte Punkte, die in vorgegebener Reihenfolge, aber auf frei gewählten Routen über die in einer Karte dargestellten Wege und Pfade von den Akteuren anzufahren sind. Dabei erhält der Moutainbiker eine Spezialkarte, auf der neben der üblichen Topographie die vorhandenen Wege entsprechend ihrer Befahrbarkeit dargestellt sind. Anhand dieser Karte hat der Radsportler dann die Aufgabe, für das Anfahren der einzelnen Posten die optimale Route zu erkennen und diese möglichst schnell und fehlerfrei zu absolvieren. Die Spezialisten verwenden für ihren Sport Mountainbikes, auf denen für eine schnellere Orientierung ein drehbarer Kartenhalter im Bereich des Lenkers montiert ist.

Neben den Bahnen für die etwa 80 bis 100 erwarteten Teilnehmer aller Altersklassen werden bei beiden Wettbewerben auch Bahnen für Anfänger angeboten, die je nach Lust und Laune gerne auch zu Fuß absolviert werden können. Hierbei ergibt sich für Einheimische ebenso wie für Gäste die Gelegenheit, sich vielleicht seit langer Zeit einmal wieder mit einer Landkarte aus Papier im Gelände zu bewegen. Die heutigen digitalen Orientierungshilfen wie GPS-Geräte oder Navigations-Apps auf dem Handy sind beim Auffinden der Punkte (Posten genannt) bei der Sportart MTBO aber nicht wirklich hilfreich.

Am Sonnabend, 6. Oktober, kann ab 12.30 Uhr die Umgebung von Waldsieversdorf im Rahmen eines Mittelstrecken-Wettkampfes erkundet werden. Der Start ist unweit des Strandbades am Däbersee. Am Sonntag, 7. Oktober, kann von Buckow aus das gesamte Waldgebiet bis zum Großen Klobichsee auf vielleicht noch unbekannten Wegen und Pfaden erkundet werden. Der erste Start am Sonntag ist um 10 Uhr am Bahnhof Buckow. Das Ziel befindet sich am Strandbad in Waldsieversdorf. Interessenten sollten sich jeweils vor dem Start im Wettkampfzentrum im Strandbad in Waldsieversdorf melden. Am Sonnabend wird unter allen, die auf ihrer Strecke erfolgreich finishen, ein attraktiver Preis verlost.

Die Veranstalter würden sich über teilnehmende Gäste ihrer Veranstaltung freuen. Der Kostenbeitrag für die bereitgestellte wasserfeste Karte beträgt pro Teilnehmer 5 Euro. Wer es etwas ernsthafter ausprobieren möchte und einen elektronischen Nachweis (inclusive der Zeit) für seine gefundenen Posten haben möchte, der kann sich vorab im Wettkampfzentrum gegen ein Pfand einen entsprechenden Chip ausleihen.

Nachmeldungen sind noch bis Dienstag, 2. Oktober, unter www.ol-mtbo@tsvkarlshorst.de möglich