FCS will Heimstärke neu entfachen

Udo Plate

Strausberg/Seelow (MOZ) Neues Spiel, neues Glück lautet die Devise der Oberliga-Fußballer des FC Strausberg. Die Elf trifft am Sonntag daheim auf die Charlottenburger Hertha. Brandenburgligist Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf erwartet zuhause ab 15 Uhr Einheit Bernau und Victoria Seelow wird beim MSV Neuruppin vorstellig (14 Uhr).

An die überzeugenden Heimvorstellungen gegen Blau-Weiß Berlin (2:0), SC Staaken (3:1) sowie 1. FC Stendal (2:1) anknüpfen wollen die Oberliga-Fußballer des FC Strausberg und damit die 1:4-Pleite gegen den Greifswalder FC vergessen machen. Allerdings sind die personellen Voraussetzungen nicht eben die allerbesten. Aus dem Abwehrverband fallen Schlussmann Marvin Jäschke und Innenverteidiger Leon Barlage berufsbedingt aus. Auch der Einsatz von Torwart-Routinier Tino Hanf als Jäschke-Ersatz ist mit einem dicken Fragezeichen versehen. Damit nicht genug: Auch das Mitwirken von Kenan Günyadin ist fraglich und verletzungsbedingt passen müssen zudem Torjäger Tino Istvanic sowie Luis Suter und Dennis Rötzscher. Da dürfte FC-Cheftrainer Christof Reimann in seinem stillen Kämmerlein sicherlich mehr als nur eine Anfangsformation auf dem Papier durchgegangen sein, um eine schlagkräftige Elf aufs Feld schicken zu können. Gilt es doch, mit einem Erfolg den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu halten.

Dies gilt natürlich auch für die Gäste aus der Hauptstadt, die zuletzt im Berlin-Duell im Heimspiel gegen Tennis Borussia mit 2:4 den Kürzeren zogen. Ergo wird Charlottenburgs Trainer Murat Tik seine Mannen sicherlich hochmotiviert in die Begegnung schicken.

MSV Neuruppin – Victoria Seelow. Mit dem glatten 3:0-Heimerfolg im Nachbarschaftsderby gegen den 1. FC Frankfurt ist für die nunmehr auf den sechsten Rang im Gesamtklassement notierten Brandenburgliga-Kicker von Victoria Seelow wieder Land in Sicht. Zudem dürften die Schützlinge von Übungsleiter Peter Flaig an Selbstvertrauen zugelegt haben und dementsprechend locker die sonntägliche Begegnung beim punktgleichen MSV Neuruppin in Angriff nehmen. „Wir müssen die Leistung aus dem Spiel gegen Frankfurt bestätigen, wenn nicht gar noch einen Gang höher schalten“, betont Flaig. Der hünenhafte Victoria-Trainer weiß indes nur zu genau, dass es gegen das heimstarke MSV-Ensemble um Coach Henry Bloch keinen Rückschlag geben darf, soll der Aufwärtstrend anhalten. Das Hauptaugenmerk dürfte Neuruppins Torjäger Manuel Lemke gelten, dessen Wirkungskreise unbedingt eingedämmt werden sollten.

Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf – Einheit Bernau. Beim Aufsteiger Petershagen-Eggersdorf hatte zuletzt im Gastspiel bei Preussen Eberswalde zumindest die Null Bestand. Dementsprechend reisten die Mannen um Trainer Roman Sedlak mit einem Teilerfolg aus der Barnimer Kreisstadt retour ins heimische Waldstadion. Dort treffen die Blau-Weißen am Sonntag (15 Uhr) auf den aktuellen Tabellenzweiten TSG Einheit Bernau. Die TSG-Truppe musste zuletzt im absoluten Liga-Hit vor heimischer Kulisse in einer torreichen Partie gegen den Werderaner FC Viktoria eine 3:4-Schlappe quittieren. Um nicht weiter Boden im Titelrennen zu verlieren, dürften die Kicker des umtriebigen TSG-Coaches Nico Thomaschewski alles daransetzen, die Zähler aus dem Petershagen-Eggersdorfer Waldstadion zu entführen.