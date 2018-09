Union schwört auf das gute Omen

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) In der Fußball-Brandenburgliga steht den Spielern ein Sonntagsspiel und danach eine englische Woche bevor. Für die Verlegung des Samstags-Spieltages wegen des Landesverbandstages gab es viel Kritik. Die Barnimer Vereine dagegen sehen das gelassen.

Die Kritik kam vor allem aus Sachsenhausen. TuS-Trainer Oliver Richter hatte bemängelt, dass durch die Verlegung aller Spiele auf Sonntag dem anstehenden Derby zwischen Sachsenhausen und Oranienburg das Alleinstellungsmerkmal verloren ginge. Schließlich seien auch Fans anderer Vereine und Spieler gern zum Derby gekommen.

„Naja, es ist ja nun nicht das wichtigste Spiel in Europa. So hoch muss man das jetzt auch nicht hängen“, findet Union Klosterfeldes Trainer Gerd Pröger. Für seine Mannschaft sei die Verlegung kein Problem gewesen. „Auch dass wir Mittwoch spielen müssen, findet sie nicht schlimm, dafür ist dann kein Training. Die spielen doch lieber als zu trainieren.“

So sieht das auch Christian Städing. „Spielen macht denen doch Spaß, die brennen doch alle für Fußball.“ Auch mit dem Sonntagsspiel hat der Coach des FSV Bernau kein Problem. „Wann soll der Verband denn tagen? Es muss doch ein Wochenende sein. Ich finde das nicht schlimm. Dann kann man am Sonnabend was mit der Familie machen. Also, bei uns hat das keinen interessiert.“ Sicher habe man als Verein mit einem relativ großen Kader einen Vorteil. „Ich kann am Mittwoch auch mal Spieler einsetzen, die sonst nicht so oft zum Einsatz kommen. Die Möglichkeit haben Vereine mit kleinerem Kader natürlich nicht.“

Auch für Nico Thomaschewski, Trainer der TSG Einheit und kein großer Freund von Spielverlegungen, ist das Sonntagsspiel kein Problem. „Wir hatten jetzt schon ein paar Sonntagsspiele. Ich finde es nicht toll, aber wir wussten es früh genug und man muss das respektieren.“

Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf – Einheit Bernau

Die Bernauer reisen am Sonntag zum Aufsteiger Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf. Ein Spiel, auf das sich Nico Thomaschewski besonders freut. „Petershagen ist eine absolute Bereicherung für die Liga – das ist eine tolle Mannschaft“, sagt er. Die erste Niederlage gegen den Werderaner FC habe man gut weggesteckt. „Vorher haben wir dreimal nicht gut gespielt und gewonnen. Gegen Werder haben wir gut gespielt und verloren – so ist das eben manchmal.“ Fakt ist: Gegen den Aufsteiger, der mit vier Punkten aus vier Spielen auf Tabellenplatz elf liegt, soll der nächste Dreier her.

FSV Bernau – SV Falkensee

„Die Falkenseer haben im Sommer so einige Abgänge gehabt, das war sicher nicht einfach. Aber die haben schon noch einige Spieler dabei, die schon Oberliga gespielt haben“, weiß FSV-Trainer Christian Städing. Daher dürfe man sich von dem vorletzten Tabellenplatz der Falkenseer, die bislang erst einen Punkt eingefahren haben, nicht täuschen lassen. „Wir werden den Teufel tun, die zu unterschätzen“, sagt Städing. „Aber wir wollen das Spiel mit Macht gewinnen. Und wenn wir unsere Normalleistung abrufen, dann sind wir das bessere Team“, ist er überzeugt.

GW Brieselang – Preussen Eberswalde

Der verlegte Spieltag, sagt Preussen-Coach Obrad Marjanovic, der mache ihm nichts aus. Viel mehr Kopfzerbrechen bereitet ihm das anhaltend große Krankenlager seines Teams. „Es ist wirklich verrückt. Wird einer wieder gesund, dann wird ein anderer krank“, berichtet er. Am Sonntag reisen die Preussen zum Oberligaabsteiger Grün-Weiß Brieselang (9./5 Punkte) und wollen endlich auf Gegners Platz punkten. Leicht wird die Auswärtshürde beim Tabellennachbarn keinesfalls zu nehmen sein. Immerhin hat die Elf von GW-Trainer Patrick Schlüter, wie die Preussen auch, bisher zuhause überzeugen können. Trainer Marjanovic erwartet ein Duell auf Augenhöhe. „Wenn alle ihr Leistungspotenzial abrufen, dann sollte was zu bewegen sein“, gibt sich Preussens Trainer kämpferisch.

Werderaner FC – Union Klosterfelde

Von vier Spielen vier gewonnen – besser als Werder ist kein Team in die Saison gestartet. „Ich will es nicht erleben, dass sie das fünfte Mal hintereinander gewinnen“, sagt Union-Coach Gerd Pröger lachend. Ihm fehlen im Spiel beim Spitzenreiter die Rot-gesperrten Alexander Kraatz und Mathias Klotsche, daneben Felik Klaka, der im Urlaub ist. Dafür konnte allerdings Spielmacher Morten Jechow in der Woche nach seiner langen Verletzung mal wieder mittrainieren und wird auf der Bank Platz nehmen. „Wenn Bedarf ist, können wir ihn auch schon einsetzen“, freut sich Gerd Pröger. Neu-Zugang Matthew Barsalona soll für Klaka auf der 6er-Position spielen. „Werder ist eine kompakte Truppe und hat mit Rafael Prudente einen tollen Torjäger“, weiß Pröger. Aber die Statistik fördert Interessantes zutage: Union Klosterfelde ist die letzte Mannschaft, gegen die die Erfolgstruppe aus Werder verloren hat – das war im April, als Union 4:1 siegte. Das sei doch ein gutes Omen, findet Pröger.