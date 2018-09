Finower Talente erfolgreich

Mandy Barna

Finow Beim traditionellen Kinderschachturnier der SG Rot-Weiß Neuenhagen bewies der achtjährige Clark Wirthwein vom SV Stahl Finow erneut sein besonderes Talent. Er gewann in der Altersklasse U 8 alle sieben Spiele. Vier Punkte schafften Ruben Heyne (8) und Oliver Spielvogel (7). Johanna Dominick (6) gewann dreimal. Auch ihr Bruder Maximilian (11) war in der U 12 dreimal siegreich. Der ebenfalls erst elfjährige Lorenz Beyer spielte wegen seiner Spielstärke bereits in der U 16. Der Wandlitzer gewann mit vier Punkten dort sogar den Siegerpokal. Vereinsneuling Daryl Siewczynski (14) schaffte bei seinem ersten Turnier zwei Punkte.