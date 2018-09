Schiedsrichter Hans Krause wird 60

Horst Pohle

Ragow Einen runden Geburtstag feiert Fußballschiedsrichter Hans Krause. Der gebürtige Beeskower wird am Sonntag 60. Gefeiert wird am Sonnabend hinein zum Sonntag im Märkischen Dorfkrug in Ragow.

Bevor Krause am 28. Februar 1987 durch seinen damaligen Vorsitzenden Horst Pohle als Schiedsrichter ausgebildet wurde, kickte er bereits mit zehn Jahren in der Knabenmannschaft von Empor Beeskow. Ab der Saison 1975/76 spielte Krause erstmals in der zweiten Männermannschaft bei Empor Beeskow.

Nachdem in Ragow die Landsportgemeinschaft (LSG Beeskow) gegründet wurde, spielte Krause als Jüngster in dieser Männermannschaft Fußball. Nach deren Auflösung wechselte er zur BSG Spanplattenwerk Beeskow, die Nachfolger von Empor gewesen ist.

Der gelernte Maurer nahm sich eine Auszeit bis ins Jahr seiner Schiedsrichterausbildung. Fortan leitete er für seinen Verein Spiele auf Kreisebene. Mit der Fusion zum Fußballkreis Spree war Krause oft mit seinen Kollegen Horst Pohle, Klaus Burisch und Michael Reimann im Einsatz. Über 900 Einsätze als Schiedsrichter und Assistent hat er zu Buche stehen.

Krauses Frau Sieglinde, mit der er seit 1983 verheiratet ist und Sohn Matthias hat – er war selbst kurze Zeit als Schiedsrichter tätig –, bringt sehr viel Verständnis für sein Hobby auf. Am 17. Februar 2017 wurde Krause durch den neuen Fußballkreis Ostbrandenburg mit der Schiedsrichter-Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.

Der Jubilar erwartet am Sonnabend zahlreiche Gäste zu seiner Feier in Ragow. Familie, Verwandte und Sportfreunde haben sich angesagt, um dem am 30. September 1958 in Beeskow geborenen Hans Krause ihre Aufwartung zu machen. Darunter befindet sich auch eine Abordnung vom SV Preußen, der mit einem kleinen Geschenk kommen will.