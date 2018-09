Die nächste „AckerKita“

Simone Weber

Rathenow „GemüseAckerdemie“ - was ist das denn? Zur Vorstellung des Projekts hatte kürzlich der Rathenower Kita- und Hortbeirat in das Havelrestaurant Schwedendamm eingeladen. Jennifer Usadel und Christiana Henn, Projektmanagerinnen des Ackerdemia e.V. in Potsdam, warben für „AckerKitas“ und „Ackerschulen“, wie sie 2014 zunächst in Berlin und Nordrheinwestfalen an vier Lernorten mit insgesamt 120 Kindern entstanden. Heute gibt es 262 solcher Lernorte - in 13 Bundesländern sowie in Österreich und in der Schweiz.

„Jedes Jahr landen in Deutschland etwa elf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Zudem steigt stetig der Anteil an Kindern, die bereits in frühem Alter an Übergewicht leiden – auf derzeit etwa 20 Prozent“, so Kita-Managerin Jennifer Usadel. Zugleich würden die Menschen durch Verschwinden oder Fehlen landschaftlicher Naturerfahrungsräume auch immer mehr den Bezug zur Lebensmittelproduktion verlieren. Durch fehlende Nachhaltigkeit schreite der Verlust an Lebensräumen und damit von Arten und der genetischen Vielfalt immer weiter voran.

Mit der „GemüseAckerdemie“ komme der Acker zu den Kindern – in ihren Alltag. „Wir begleiten die Kitas und Schulklassen anfangs über ein Jahr lang bei der Anlage einer kleinen Ackerfläche, notfalls auch in Hochbeeten auf oder um die Kita/Schule“, so Schul-Managerin Christiana Henn. In der „VorAckerzeit“ werde der Acker vorbereitet und würden Betreuer geschult. Dazu gehöre auch eine Bodenanalyse. Die „Ackerzeit“ beginne mit den Einsäen und Pflanzen des Bio-Gemüses und ende mit der Ernte. In der „NachAckerzeit“ werde der Acker für das nächste Jahr vorbereitet.

Auf acht bis zwölf kleinen Beeten werden bis zu 25 Gemüsearten, mit jeweils zwei, drei Sorten angebaut. Um den Pflegeaufwand geringer zu halten, wird beispielsweise gemulcht. Pro Woche stehen zwei Stunden Gartenarbeit in einer festen Gruppe an, wie etwa in einer Schul-AG. Je nach Betreuungsaufwand sollen die Kosten für ein Jahresprojekt - inklusive der Pflanzen, der Fortbildungen und der Begleitung - für eine Kita maximal 3.050 Euro betragen. Dabei liege der Kita-Eigenanteil bei 1.050 Euro, wie es bei der Projektvorstellung hieß. Für Schulen würden die Maximalkosten bei 4.800 Euro liegen, mit Eigenanteilen von 1.600 bis 2.400 Euro.

Inzwischen gibt es seit Frühjahr mit den „Ackermäusen“ die erste „AckerKita“ in Rathenow. Die Tagesmütter Doreen Braun und Sabrina Gröning in der Goethestraße konnten in der Sparte in der Gartenstraße hinterm Sportplatz der Jahn-Schule eine 245 Quadratmeter große Parzelle pachten. Die Idee eines eigenen Gartens hätten sie schon lange in sich getragen. Auf der Didacta genannten Messe für Bildungswirtschaft hätten die Tagesmütter den Stand des Ackerdemia e.V. entdeckt. „Seit der Pflanzung im Juni sind wir jeden Tag mit unseren insgesamt zehn Kleinkindern für einige Stunden im Garten“, berichtete Sabrina Gröning. „Für die Kinder war es toll, zu sehen wie aus den Samen eine Pflanze wuchs, die später Früchte trug. Und wir haben in unserem Beet Tiere entdeckt, die selbst wir vorher nicht kannten.“

Um einen Teil der Eigenkosten zu erwirtschaften haben die „Ackermäuse“ etwas Gemüse auch unter Eltern versteigert. „Gartengeräte haben wir uns wenig neu anschaffen müssen. Viele haben wir uns, auch von Gartennachbarn, zusammengesammelt. Um den Garten urbar zu machen, halfen uns auch Eltern“, ergänzte Doreen Braun.

In Brandenburg beteiligen sich derzeit knapp zehn Kitas und fast 20 Schulen an der „GemüseAckerdemie“. Bei Interesse an dem Projekt „AckerKita” und „AckerSchule” kann man sich per E-Mail an mail.khobra@gmail.com an den Rathenower Kita- und Hortbeirat wenden. Weitere Informationen zum Potsdamer Verein, seinen Aktivitäten und Zielen findet man im Internet auf www.gemüseackerdemie.de.