Jugendmedaille für Trommler Lukas Geschke

Mary Bartel

Schwedt Mit Lukas Geschke, Gabriele Kerl und Mary Bartel hat ein Trio des Spielmannszuges der SSV PCK Schwedt stellvertretend die Sportjugend Uckermark beim Hauptausschuss der Brandenburgischen Sportjugend (BSJ) in Blossin vertreten.

Bevor der parlamentarische Teil begann, hielt Kathleen Golle von der Universität Potsdam einen interessanten Vortrag zum Thema „Motorische Fitness und körperliche Aktivität von Kindern und Jugendlichen in Deutschland – ein Update“.

Für Lukas Geschke (17) sollte die Beratung dann eine ganz besondere werden: Er wurde mit der Jugendmedaille der BSJ ausgezeichnet. Lukas wird am 1. November bereits ein Jahrzehnt lang Mitglied des SSV-PCK-Spielmannszuges sein. Er nahm 2008 an einem Sichtungswochenende teil und probierte sich zuerst an der Querflöte aus, dann stieg er zur Trommel um. Nach diesem Wochenende stand für ihn fest, dass sein Musikerherz diesem Instrument gehören wird.

Sehr schnell erlernte er das Trommeln, ließ kaum ein Training ausfallen. Fleiß und Ehrgeiz zahlten sich aus. Der Schwedter entwickelte sich zu einem sehr guten Trommler. Deshalb übernahm Lukas Geschke 2013 die Gruppe des Nachwuchses als Übungsleiter. Seither füllt er diese Aufgabe sehr engagiert aus. Bei den Gesamtproben übernimmt er gern die Verantwortung und leitet auch einige Proben, wenn es nötig ist. Lukas sind das Musikalische und der Gruppenzusammenhalt sehr wichtig.

2017 ließ er sich als 16-Jähriger zur Wahl in die Abteilungsleitung aufstellen. Sein Einsatz für den Spielmannszug und seine Beliebtheit bei den Spielleuten zahlten sich bei der für ihn erfolgreichen Wahl aus. Im März 2017 übernahm er also die Aufgabe des 2. Musikalischen Leiters und des Jugendwartes. Die Mitglieder des Spielmannszuges freuen sich jetzt mit ihm sehr über die Ehrung durch die Landessportjugend. (mba)