Englische Woche startet in Region

Roland Hanke

Fürstenwalde/Beeskow (MOZ) Für die Fußballer der Region bis hin zur Regionalliga steht am Wochenende der Auftakt einer englischen Woche bevor. Während der FSV Union Fürstenwalde, die Landesliga Süd und die Kreis-Staffeln Sonnabend spielen, geht in der landesklasse Ost erst Sonntag los.

Der FSV Union Fürstenwalde ist nach dem ersten Saisonsieg in der Regionalliga Nord beim ZFC Meuselwitz (3:1) vor Wochenfrist nun heiß auf den ersten Dreier in der Bonava-Arena. Zum fünften Heimspiel erwarten die Domstädter am Sonnabend, ab 13.30 Uhr, den als Meisterschaftsanwärter gehandelten FC Viktoria Berlin, der als Siebter zehn Plätze und Punkte vor den Gastgebern in der Tabelle steht.

„Die Berliner sind mit ihrem Kader und ihrer Standardstärke der Favorit, doch wir wollen versuchen, wieder etwas Zählbares zu erreichen“, sagt Union-Trainer André Meyer, dem auf jeden Fall Franz Hausdorf nach der Bänderverletzung zirka sechs bis acht Wochen fehlen wird. Hinter Alexander Wuthe (Hüftprellung) steht noch ein Fragezeichen. Felix Behling und Alexandros Dingas (derzeit krank) gehören nicht mehr zum Kader-Ersten, sondern spielen in der Landesliga-Mannschaft. Von dort kehrt Jason Rupp wieder zurück.

Überhaupt wird die finale Aufstellung erst kurz vor dem Spiel feststehen, denn Husten, Schnupfen, Heiserkeit haben sich beim FSV Union breit gemacht. „Wir haben in dieser Woche viel für die Gesundheit der Spieler getan unter anderem mit Sauna-Gängen und Bereitstellung von Desinfektionsmittel“, erklärt Coach Meyer, der in Anbetracht der englischen Woche sicherlich auch einige Akteure rotieren lassen wird.

„Doch dies alles ist keine Ausrede für die Partie am Samstag. Wir werden eine gute Truppe auf den Platz haben, die genauso zielstrebig zu Werke gehen wird wie in Meuselwitz“, sagt Meyer. „Wenn wir wieder diese extreme mannschaftliche Geschlossenheit erreichen, rechne ich mir gegen Viktoria etws Zählbares aus.“ Dies gelte auch für die Punktspiele am Feiertags-Mittwoch bei Aufsteiger Bischofswerdaer FV und danach im Heimspiel am Sonntag gegen die VSG Altglienicke. Doch konzentrieren sich die Unioner jetzt erst einmal auf das Spiel am Samstag.

Gleiches gilt für die Zweite, die ab 15 Uhr bei Blau-Weiß Briesen in der Landesliga Süd zum nächsten Derby ran muss. Nach dem 1:1-Ausgleich in letzter Sekunde vor Wochenfrist im Heimduell mit Germania Schöneiche „wollen wir diesmal gewinnen“, sagt Christian Mlynarczyk. Allerdings wird der Spieler-Trainer diesmal wegen beruflicher Verpflichtungen nicht dabei sein. Holger Hartung übernimmt seinen Part auf der Bank. Fehlen dürfte auch Tim Lehmann nach seiner Knieverletzung.

In dem immer brisanten Duell zweier Mannschaften, deren Spieler sich schon lange zum Teil auch aus gemeinsamen Fürstenwalder Zeiten kennen, haben die Gastgeber keine größeren Personalsorgen. Nur Christoph Hanke muss seine Rot-Sperre absitzen, aus der dafür Jacob Naskrenski zurückkehrt.

„Die Stimmung in der Mannschaft ist nach dem Abschlusstraining am Donnerstag prima. Jeder will in dem Derby sein Bestes geben, um die drei Punkte in Briesen zu behalten“, sagt Blau-Weiß-Trainer Ronny Pesch. Die Blau-Weißen hatten in der vorigen Saison gegen den FSV Union II daheim und 1:0 in Fürstenwalde gewonnen.

„Wir haben nach dem Ablauf in den vergangenen Wochen noch etwas gutzumachen. Da war das 2.2 nach 0:2.Rückstand in Erkner gut für die Moral der Spieler. Auch diesmal heißt es fighten, laufen und bis zum Schluss konzentriert sein“, gibt Pesch die Marschrichtung für die Briesener vor.

Während der FV Erkner, mit drei Siegen und einem Remis ungeschlagener Tabellenzweiter beim 13. Phönix Wildau ran muss, hat Germania Schöneiche diesmal ein Heimspiel. Die Mannschaft der Trainer René Kanow und Ronny Huppert empfängt bereits ab 14 Uhr in der Autoservice-Müller-Arena an der Babickstraße den TSV Schlieben (14./3 Punkte). „Wir haben das Spiel in Fürstenwalde ausgewertet, uns mal kurz über das späte Gegentor geärgert und in dieser Woche gut gearbeitet“, sagt René Kanow, der nur auf den verletzten Felix Schäfer noch vier Wochen verzichten muss.

Nun heiße es im Heimspiel, wieder Gas geben und möglichst einen Dreier abliefern, „aber auf jeden Fall nicht verlieren“, erklärt Kanow. „Wir unterschätzen keinen Gegner, egal, wo er in der Tabelle steht. Das wir ein genauso schwer Spiel wie jedes andere.“

Eine schwere Aufgabe hat in der Landesklasse Ost (Sonntag, ab 15 Uhr) auch der FSV Preußen Bad Saarow zu bewerkstelligen, wenn er beim Tabellenzweiten Müllroser SV ran muss. „Vor allem müssen wird in der Abwehr besser stehen“, sagt Saarows Trainer Oliver Maaß, dessen Team in den vergangenen beiden Partien jeweils verlor und je sechs Gegentreffer kassierte.

Der Storkower SC, der voriges Wochenende frei hatte, da die Partie gegen Rot-Weiß Luckau auf den 31. Oktober verlegt ist, will im Heimspiel gegen den MTV Wünsdorf den zweiten Saisonsieg landen. „Die Chance darauf ist da, zumal wir in der Woche sehr gut trainiert haben“, sagt SSC-Coach Jochen Meyer, der Christian Sergel nach der Rot-Sperre wieder im Team hat.

Ebenfalls zu Hause spielt der SV Preußen Beeskow, der nach der ersten Saisonniederlage – 3:4 bei Grün-Weiß Union Bestensee – und dem Verlust der Tabellenführung wieder in die Erfolgsspur zurückfinden will. Das wird im Spitzenspiel Dritter gegen den Fünften Grün-Weiß Rehfelde keine leichte Aufgabe für die Preußen.