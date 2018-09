Masterplan: schnellere Rettung

Wolfgang Balzer

Havelland Bis zum Jahre 2016 lag das Havelland als Flächenkreis auf den ersten Platz, wenn es um die Einhaltung der Hilfsfristen des Rettungsdienstes ging. Ein Jahr später auf dem letzten Platz – obwohl sich im Wesentlichen nichts geändert hat, wie Oberarzt Andreas Kühne, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Havelland kürzlich betonte.

Als Hauptgrund nannte er die unterschiedlichen statistischen Abrechnungen der Landkreise. Während das Havelland sich an das Rettungsdienstgesetz hält, das in 95 Prozent aller Fälle eine Hilfsfrist von 15 Minuten ab Eingang des Notrufes bis zum Eintreffen des Rettungswagens beim Notfallpatienten fordert, nehmen viele andere Landkreise die Planverordnung zu diesem Gesetz zur Abrechnungsgrundlage, in dem sie die Gesprächs- und Dispositionszeit nicht einrechnen und haben damit für die Statistik rund zwei Minuten mehr Zeit, um (statistisch) pünktlich beim Patienten zu sein. „Diese unterschiedliche Verfahrensweise muss endlich abgeschafft werden“, forderte Henning Kellner, Zweiter Beigeordneter des Landkreises Havelland.

Es gibt aber auch andere Probleme, die derzeitig dazu führen, dass Rettungsfahrzeuge die Frist nicht einhalten können. Laut Kellner beordert das System der Leitstelle den am nächsten verfügbaren Rettungswagen an die angeforderte Adresse. Und die liegt nicht selten im benachbarten Landkreis. Bei einer Alarmierung im eigenen Bereich müssten in dieser Situation Fahrzeuge aus anderen Orten nachrücken. Zu berücksichtigen ist auch, dass sich die Anzahl der Rettungseinsätze seit 2001 verdreifacht hat, von 7.692 auf 22.816 im vergangenen Jahr und im ersten Halbjahr 2018 waren es bereits 13.508.

Landkreis, Rettungsdienst und die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe haben nun im Masterplan „Notfall 2020“ eine ganze Reihe Maßnahmen gebündelt, um die geforderte Hilfsfrist von 15 Minuten schrittweise zu erreichen. Gegenwärtig sind es 92,4 Prozent. Zu den Maßnahmen gehören die Modernisierung und der teilweise Neubau von Rettungswachen, beispielsweise in Brieselang, aber auch die Modernisierung der Flotte der Rettungswagen. In der vergangenen Woche wurde ein entsprechender Auftrag für Rettungswagen der nächsten Generation und für Notarzteinsatzfahrzeuge ausgelöst, die ab 2019 im Landkreis eingesetzt werden. Investitionsvolumen: 2,8 Millionen Euro. Wie Jörg Grigoleit, Geschäftsführer der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe, sagte, werden die neuen Rettungswagen mit einer telemedizinischen Ausrüstung ausgestattet sein. Das heißt unter anderem, dass sich der Notfallsanitäter vor Ort per Video-Konferenz mit einem versierten Notarzt verbinden lassen kann. So gelangen die Informationen schneller in die Klinik. Ferner werden die Laborwerte bereits im Rettungswagen ermittelt. Durch eine Vergütung nach Tarif und eine Erhöhung der Ausbildungsquote soll die personelle Situation gesichert und verbessert werden. Künftig wird es im Havelland zur Konzentration der Organisationsstruktur nur noch zwei Rettungswachen-Bereiche geben: In Rathenow mit der Basisnotfallversorgung und in Nauen mit einer Erweiterung durch MRT, Herzkatheder-Untersuchungen und Psychiatrie. Ein weiterer Bestandteil des Masterplanes ist laut Grigoleit, dass im Bedarfsfall die Rettungswagen nicht bis zu einer Spezialklinik weiterfahren. Das übernehmen Krankentransportwagen. In dieser Zeit stehen die Rettungswagen bereits wieder zur Verfügung. Schließlich wird auch der Ausbildung und der Vergütung des Personals besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Rotation zwischen stärker und weniger stark durch Einsätze belastete Rettungswachen soll das hohe fachliche Niveau aller Rettungssanitäter gewährleisten. Auf ein ganz anderes Problem machte Petra Wilke, Chefärztin für Notfallmedizin und Geschäftsführerin der Rettungsdienst Havelland GmbH, aufmerksam. In den skandinavischen Ländern und in der Schweiz gäbe es gute Erfahrungen mit der Reanimation durch Laien. Auch Erste-Hilfe-Kurse in Schulen wären sinnvoll, meinte sie. Schließlich gehe es bei Herzversagen und Kammerflimmern oft um Sekunden. Als Lösung für Brandenburg nannte sie unter anderem die Wiederbelebung als Pflichtfach ab der 7. Klasse, Verwendung vollautomatischer Reanimationstechnik und Förderung der Reanimation durch Laien.