Einheitsdenkmal vor den Reichstag

dpa

Berlin (dpa) Mit einer bundesweiten Petition will der Verein Berliner Historische Mitte doch noch einen neuen Standort für die „Einheitswippe“ in Berlin durchsetzen. „Das Einheitsdenkmal gehört zum Reichstagsgebäude, nicht zur Museumsinsel“ - unter dieser Überschrift können Interessierte seit Freitag auf der Seite www.change.org das Anliegen unterstützen.

Erst am Donnerstag hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags 17 Millionen Euro für den Bau des Projekts freigegeben. Zugleich bekannte er sich damit zu dem lange geplanten Standort auf dem Sockel des früheren Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals vor dem Berliner Schloss. Das Denkmal, eine riesige begehbare Waage, soll an die friedliche Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnern.

Die Initiatoren der Petition warnen jedoch vor einer Zerstörung des historischen Sockels. Zudem fürchten sie, dass der Bauplatz so unmittelbar am Wasser zu unsicher ist. „Das Denkmal gehört dorthin, wo die Einheit vollendet wurde: In die Nähe des Reichstagsgebäudes“, heißt es im Petitionstext an den Bundestag. Der Verein demonstriert schon seit Wochen täglich für sein Anliegen.