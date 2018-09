Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Schuhe aus, die Socken auch – und ab geht’s. Barfuß durch den Spätsommer und den Eberswalder Stadtforst. Dustin (14) und viele seiner Mitschüler, Eberswaldes Sozialdezernent Jan König, Professor Harald Schill und Co. stapfen los. Über Stock und Stein. 50 Meter.

„Am angenehmsten sind die Steine“, sagt Dustin, Schüler der Klasse 8a von der Nordend-Schule, nach dem Premieren-Lauf. „Bei den Zweigen hingegen, die piksen schon.“ Aber auch das gehöre dazu. Zwei Wochen haben er und seine Mitschüler im Rahmen des Projektes „Lernen in der Natur“ sowie der Waldarbeitstage der Stiftung Waldwelten geschuftet, um nun stolz ihr Werk der Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen. Er habe unter anderem Material gesammelt, beispielsweise Kastanien und Rinde, und beim Verlegen der Holzstämme geholfen. Klar, das habe Spaß gemacht. „Ist was anderes als Schule. Auf alle Fälle besser“, so der 14-Jährige.

Den Anstoß zu dem Projekt habe der Rotary-Club gegeben, erklärt Prof. Schill, Präsident der Stiftung Waldwelten, bei der Einweihung am Freitag. Dieser hätte sich mit der Idee eines Walderlebnispfades an ihn gewandt. Daraus habe sich letztlich der Barfußpfad (unweit des Lutherplatzes) als erster Teil entwickelt. Weitere Abschnitte werden folgen. So sollen voraussichtlich noch in diesem Jahr Waldsofas in Kooperation mit der Kita „Sputnik“ aufgebaut werden. Und auch Balancierelemente seien geplant.

„Wir wollten mit den Kindern und Jugendlichen etwas für die Sinne schaffen“, ergänzt Marcel Klemm, Wilderlebnispädagoge, der die Waldarbeitstage der Stiftung seit drei Jahren leitet. „Die natürlichen Instinkte fördern.“ In diesem Fall vor allem den Tastsinn. Gleichzeitig sei Anliegen, Schüler bei der Berufsorientierung zu unterstützen. „Hier können sich die Mädchen und Jungen in verschiedenen Bereichen ausprobieren, im Forst genauso wie etwa im handwerklichen Bereich“, so Prof. Schill. „Genau das ist auch Sinn der Initiative ,Lernen in der Natur’, bei der grüne Berufe im Fokus stehen“, pflichtet die stellvertretende Direktorin Ines Taßler bei. Um den Erhalt des Pfades werden sich die Rotarier kümmern.