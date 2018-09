Kritik an der Landesärztekammer wächst

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Welche Chancen bietet die Digitalisierung für den ländlichen Raum? Darüber haben am Freitag Fachleute auf einem Dialogforum in der Potsdamer Staatskanzlei diskutiert. Einen schweren Stand hatte dabei Frank-Ullrich Schulz, Präsident der Landesärztekammer. Das Gremium trat nämlich jüngst in Sachen Digitalisierung und Telemedizin auf die Bremse, indem es die Umsetzung eines Beschlusses des Deutschen Ärztetags ablehnte.

Nach langer Debatte hatte der Ärztetag mit großer Mehrheit entschieden, dass Mediziner unter bestimmten Bedingungen künftig Patienten auch dann etwa per Videoübertragung behandeln können, wenn sich der Kranke zuvor nicht in der Praxis vorgestellt hat. Die Landesärztekammer will aber aus Sorge um die Behandlungsqualität und mit Verweis auf mögliche rechtliche Risiken am Status quo festhalten, wie Präsident Schulz am Freitag bekräftigte. So sei etwa zu befürchten, dass bald Konzerne aus den USA oder aus China die Fernbehandlung übernehmen, wenn es das Verbot nicht mehr gibt.

Thomas Zahn, Vertreter der AOK Nordost, hielt Schulz „Paragrafenreiterei“ vor. Die Ärztevertreter anderer Bundesländer hätten sich auch kritische Fragen gestellt, dann aber erkannt, dass es notwendig sei, neue Wege zu gehen. „Wir können uns vor Problemen nicht einfach hinter Papierschränken verstecken“, redete er Schulz ins Gewissen.

Auch von anderer Seite gab es Kritik. Tim Brauckmüller, Chef einer Gesellschaft, die für den Bund die Breitbandversorgung mitorganisiert, hielt Schulz vor, Engpässe auf dem Land zu ignorieren: „Was nutzt es, auf Qualität zu pochen, wenn es gar keine Versorgung mehr gibt?“, fragte er etwas zugespitzt.

Ein Verwaltungsangestellter aus Elbe-Elster schließlich verwies beispielhaft auf einen Fall, in dem in seinen Augen eine Fernbehandlung sinnvoll gewesen wäre, um dem Kranken Wege zu ersparen. „Warum lassen wir nicht die Patienten entscheiden, ob sie eine solche Behandlung wollen?“, fragte er in Richtung des Kammer-Präsidenten. Auch eine Vertreterin des Bündnisses Brandenburger Junge Allgmeinmedizin (BranJA) hatte jüngst in dieser Zeitung bedauert, dass die Kammer die Fernbehandlung ablehnt. Denn sie sei bald gerade für die Versorgung im ländlichen Raum wichtig.