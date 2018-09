Rückenleiden auf Vormarsch

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Barnimer gehören zu den anfälligsten Arbeitnehmern in ganz Brandenburg. Von 1000 Beschäftigten waren 2017 pro Tag 56 krankgeschrieben. Dies geht aus dem aktuellen Gesundheitsreport der DAK hervor. Demnach ist der Krankenstand um gleich 0,4 Punkte gestiegen.

Schuld an der Zunahme der Ausfalltage ist nicht etwa die Grippewelle im vergangenen Winter. „Die dürfte sich erst im nächsten Report niederschlagen, der die Entwicklung 2018 abbildet“, sagt Heiko Schübler, Chef der Deutschen Angestellten Krankenkasse DAK Gesundheit im Barnim. Hauptursachen für den hohen Krankenstand seien zum einen Muskel-Skelett-Erkrankungen, zum anderen psychische Leiden. Warum aber der Kreis im landesweiten Vergleich nahezu am Ende rangiert, darauf kann sich auch Schübler keinen Reim machen. Mit 5,6 Prozent lag der Barnim über dem Landes- (5,2 Prozent) und Bundesdurchschnitt (4,1).

Die Auswertung der Krankenscheine zeigt die wichtigsten Veränderungen bei der Zahl und Dauer der Ausfälle sowie in puncto Diagnosen. Gut jeder fünfte Ausfalltag zwischen Ahrensfelde und Lunow ging demnach auf das Konto von Muskel-Skelett-Erkrankungen, die damit die Statistik der Fehlzeiten anführen. 447 Fehltage je 100 Versicherte liegen nicht nur deutlich über dem märkischen Durchschnitt, sondern stellen zu 2016 auch einen Anstieg um zwei Prozent dar.

Noch auffälliger und gravierender ist der Unterschied bei den psychischen Leiden. Dort sei 2017 im Barnim ein Anstieg um 13 Prozent zu verzeichnen gewesen. 314 Ausfalltage stehen dort pro 100 Versicherte zu Buche. Im brandenburgischen Mittel sind es für Depressionen, Burn-out, Angststörungen „nur“ 270 Tage.

Wegen der Häufung und der hohen Betroffenheitsquote hat sich die DAK eingehender mit der Diagnose Rückenschmerzen beschäftigt. Laut Studie klagten drei Viertel aller Brandenburger in den zurückliegenden zwölf Monaten über Rückenschmerzen, acht Prozent sogar über chronische Schmerzen. Wobei sich „nur“ 16 Prozent der Betroffenen wegen „Rücken“ krankmeldeten. Im Barnim kamen 2017 auf 100 Versicherte 132 Fehltage. Eine Arbeitsunfähigkeit zog einen Ausfall von durchschnittlich 15 Tagen nach sich. Interessant die Differenzierung des Schmerzes nach Regionen. 72 Prozent der Befragten gaben an, dass die Lendenwirbelsäule betroffen ist, gefolgt von der Halswirbelsäule mit 38 Prozent.

Ist die Lendenwirbelsäule besonders anfällig oder risikobehaftet? Das Problem ginge „weit über Beschwerden bei Abnutzung der Lendenwirbelsäule hinaus“, sagt Dr. Adrian Schubert, Orthopäde in Eberswalde. Um dem vermeintlichen Phänomen auf die Spur zu kommen, müsse man sich mit den Faktoren befassen, die zu einem Rückenschmerz führen. Dr. Schubert verweist auf das „bio-psycho-soziale Schmerzmodell“. Darin unterscheiden Mediziner die „Strukturpathologie“ (etwas ist kaputt), die „Funktionspathologie“ (gestörte Funktion, etwa durch eine Blockierung), psychologische Einfluss-, soziale Risikofaktoren sowie „Komorbidität“ (Begleiterkrankungen). Bekanntermaßen seien etwa 80 Prozent aller Rückenbeschwerden unspezifisch, das heißt es liegt keine akute Schädigung, etwa durch einen Bandscheibenvorfall, vor. Auch gingen anatomische Veränderungen und Schmerzempfinden nicht immer Hand in Hand, so der Facharzt. Es gebe Patienten mit deutlichen Strukturveränderungen, aber wenig Beschwerden. Und umgekehrt.

Dr. Schubert macht die Komplexität an einem Beispiel deutlich: „Stark fettleibige Patienten befinden sich durch Übersäuerung in einem permanenten Zustand einer leichten Entzündung, da das Bauchfett ein hoch aktives Gewebe ist. Dieser chronische Reizzustand kann sehr schnell kippen, wenn noch andere Belastungsfaktoren hinzukommen.“ Die Lendenwirbelsäule sei also ein „großes Projektionsgebiet für eine Vielzahl von Störungen.“ Was sich in der Redewendung vom „Kreuz mit dem Kreuz“ ausdrücke. Hinzu komme der massive Rückgang an körperlicher Aktivität. „Somit fehlen physiologische Reize für die Wirbelsäule als Bewegungsorgan“, stellt der Orthopäde fest.