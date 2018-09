Beißender Gestank reizt Anwohner

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Was ist in der Siedlung an der Sternfelder Straße in Angermünde los? Bürger berichten von entsetzlichem Gestank. Asthmatiker bekommen Anfälle wegen beißendem Geruch. Keine Behörde konnte bisher das Rätsel der akuten Belästigung lösen und den Verursacher finden.

Brigitte Klein war die erste Anwohnerin, die öffentlich um Hilfe gebeten hat. In zwei Nächten soll es an einem Wochenende im August jeweils gegen 22 Uhr zu einer extremen Geruchsbelästigung gekommen sein. Familien, die im Garten saßen, flüchteten ins Innere der Häuser und schlossen die Fenster. „Es roch wie beißende Gülle“, so Brigitte Klein.

Nun haben sich weitere Anwohner aus der Sternfelder Straße, aus dem Ahornweg und aus dem Ort Sternfelde gemeldet. Alle berichten von einem immer wieder auftretenden ätzendem Geruch, der zu Husten reizt. Sogar Qualm sei gesehen worden.

Nicht nur Brigitte Klein, sondern auch andere Asthmatiker haben sofort bei Auftreten der extremen Belästigung einen Anfall erlitten. Der Gestank soll jeweils an unterschiedlichen Tagen und auch zu unterschiedlichen Zeiten auftreten, an besagtem Augustwochenende hielt er sich den Zeugenaussagen zufolge bis nach Mitternacht. Offenbar sind mehrere Straßenzüge rund um Sternfelde und der Sternfelder Straße je nach Windrichtung betroffen. Eine Emissionsbelästigung seitens der Landwirtschaft schließen alle Anwohner, die sich gemeldet haben, aus. Man kenne diese Gerüche noch von früher, als in dem Gebiet eine Eieranlage stand.

Auch die in der Nähe befindliche Biogasanlage wird vom Landesumweltamt als Verursacher ausgeschlossen. Dies habe eine sofortige Nachprüfung ergeben. Auch würden Zeit sowie die beschriebenen Gerüche nicht dazu passen.

Was passiert in der beschaulichen Siedlung? Der Verdacht scheint sich nun auf einen privaten Verursacher zu konzentrieren. Möglicherweise handelt es sich um die illegale Verbrennung von Altholz aus Abrisshäusern. Wenn es gar in nassem Zustand in eine alte Heizanlage wandert, dann wären der Rauch und der beißende Geruch wie auch die Asthma-Anfälle erklärbar. Von Belästigungen sprechen auch Bürger aus den Straßen Am Tanger, Kastanienallee und Zuchenberger Straße. Alle befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft.

Dem Immissionsschutzamt liegen keine weiteren Anzeigen vor. Auch bei der Kreisumweltbehörde hat sich offenbar niemand gemeldet. „Es liegen gegenwärtig keine Anzeigen und Beschwerden vor“, so Amtsleiter Jörg Schubert.

Allerdings soll schon die Polizei gerufen worden sein, berichten Augenzeugen. Jetzt sind die Behörden hellhörig. Das illegale Verbrennen von belasteten Baustoffen ist untersagt und kann Gesundheitsgefahren wie auch Umweltschäden nach sich ziehen. Die Bürger hoffen nun, dass der Verursacher schnellstmöglich gefunden wird, bevor die kalten Tage und Wochen kommen.