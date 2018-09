Magere Ernte für Barnims Bauern

Susan Hasse

Schorfheide (MOZ) Die Ernteprognosen für die Landwirte im Barnim haben sich bestätigt: Nur rund die Hälfte der geplanten Erträge konnten eingefahren werden. Vor allem beim Getreide, aber auch bei Mais, Heu und Stroh führte die Trockenheit zu herben Einbußen.

„Wir haben 50 Prozent weniger Ertrag“, meint Olaf Pieper, Geschäftsführer der SAG in Groß Schönebeck mit Blick auf die Ernte 2018. Die anhaltende Trockenheit habe sich negativ auf alle Kulturen ausgewirkt. Vor allem das Gras auf den Wiesen konnte die Kühe in diesem Jahr kaum satt machen. „Wir haben bereits im Mai zugefüttert“, so Pieper. Aufgrund der schlechten Futterlage konnten die Kälber kaum zulegen, so Pieper. Rund 100 Kilogramm weniger bringen die Tiere auf die Waage. Um das Tiergewicht auszugleichen, habe die SAG nun Eiweißfutter zur Stärkung zugefüttert. Ob die Tiere das Gewicht aufholen können, sei ungewiss. Das geringe Schlachtgewicht schlage 2019 negativ zu Buche und bringe weitere Verluste, so Pieper. Überhaupt würden die Ertragseinbußen den Spielraum für Investitionen mindern. Die Folgen des Dürresommers werde man auch noch im kommenden Jahr spüren.

Mit der Maisernte zeigt sich Pieper zufrieden. Obwohl sich auch hier die Trockenheit negativ ausgewirkt habe, seien die Körner gut. Es sei zwar weniger Masse da, dafür bessere Qualitäten, so Pieper. Das sei dem immer besser werdenden Saatgut zuzuschreiben, so der studierte Agrarwissenschaftler.

Beim Landwirt Horst Meier in Lichterfelde sieht es nicht besser aus: Auf den Äckern rund um Lichterfelde und Golzow wurde in diesem Jahr rund die Hälfte weniger geerntet. Vor allem die Roggenernte, eine Kultur, die auf den mageren Böden im Barnim sonst gut gedeiht, war schlecht, so Meier. Der Mais habe aufgrund der Trockenheit kaum Kolben gebildet. Auch Stroh, das als Einstreu für die Kuhställe benötigt wird, ist in diesem Jahr rar. Hier müsse auf jeden Fall zugekauft werden, so Meier.

Beide Betriebe haben versucht gegenzusteuern. Meier hat mit Zwischenfrüchten versucht die Verluste abzufedern. Die SAG hat bereits Winterraps und Winterroggen gesät. Allerdings sei der Raps nicht aufgegangen, die Böden der Schorfheide seien einfach zu mager und ausgetrocknet, so Pieper. Wetterextreme dieser Art gab es schon immer, ist Pieper überzeugt. Bereits seit Jahren gebe es in der Region negative Wasserbilanzen. Das heißt, es verdunstet mehr Wasser, als durch Regen wieder zurückkommt. Mithilfe kluger Anbaustrategien müsse man darauf reagieren. Grundsätzlich hoffen die Landwirte darauf, dass das kommende Jahr besser wird. Noch so ein heißer Sommer wäre jedenfalls fatal.

Auf die finanziellen Hilfen vom Landwirtschaftsministerium setzen die Landwirte wenig Hoffnung. „Der bürokratische Aufwand ist enorm“, meint Meier. Pieper bemängelt, dass die Hilfen vor allem den schlecht wirtschaftenden Bauern hilft. Das sei Wettbewerbsverzerrung.