Achtung, die Russen kommen

Stefan Klug

(MOZ) Und plötzlich ist er allein. Eben noch war Kirill ein gefeierter Spielentwickler, kurze Zeit später erkannten ihn nicht einmal seine Eltern wieder, lies sich eine ihm wildfremde Frau in seiner Wohnung, die ganz anders aussah, von ihm umbringen. Der junge Mann selbst findet sich in einem Turm wieder, in dem er als Zöllner zwischen verschiedenen Welten zu agieren hat. Die, in der er sich gerade befindet, sei die friedlichste, versichert jene Dame, die von den Toten auferstanden zu sein scheint. So verfahren die Kiste auch ist, Kirill sieht das Positive. Seine Möglichkeit, partiell durch verschiedene Welten zu wandern, gibt ihm die Chance, Anna zurückzuholen. Die hatte ihm - im richtigen Leben - gerade den Laufpass gegeben.

Mit „Wächter der Nacht“ hat schon mal eine filmische Umsetzung einer Vorlage von Sergey Lukyanenko Beachtung gefunden. Dies wünscht sich sicher auch Sergey Mokritskiy, der für diesen Streifen verantwortlich zeichnet. Und tatsächlich beginnt die Geschichte auch sehr vielversprechend. Dass ausgerechnet ein Spieleentwickler seine Identität in der Realwelt verliert scheint ein interessanter Ansatzpunkt. Und auch der rote Faden auf der Suche nach der Freundin und deren Befreiung wird mehr oder minder gut herausgearbeitet. Dazwischen allerdings geht es ganz schön konfus zur Sache. Und da sich Mokritskiy auch ziemlich Zeit bei der Inszenierung lässt, verliert der Zuschauer immer mehr den Überblick. Entschädigt wird er dafür mit über weite Strecken sehr gelungenen CGI-Effekten. Hier scheint man ganz offensichtlich beweisen zu wollen, dass russische Studios mit den großen westlichen durchaus mithalten können.

Genre: Fantasy; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 111 Minuten; Verleih: Capelight; Regie: Sergey Mokritskiy; Nikita Volkov, Severija Janusauskaite, Vilen Babichev; Ru 2018