Alte Satzung mit neuen Straßen

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Ein Jahr ist es her, da hielt Ines Tesch, Leiterin der Sigmund-Jähn-Grundschule, vor den Stadtverordneten ein Plädoyer für die Einführung von Schulbezirken.

Sie brächten den Schulen Planungssicherheit und würden der sozialen Schieflage zwischen Nord und Süd entgegenwirken. Denn mit der Satzung sollte verhindert werden, dass die eine Schule Erstklässler ablehnen muss, weil sie von Eltern überrannt wird, während es woanders nicht genügend Anmeldungen gibt, um die Klassen zu füllen.

Die Rechnung ging auf: 255 Erstklässler verteilen sich im laufenden Schuljahr annähernd gleichmäßig an drei staatlichen Schulen auf je drei Klassen, an der Sonnengrundschule auf zwei Regel- und drei Flexklassen. Dank Schulbezirkssatzung ist die Jähn-Schule erstmals dreizügig. Das Echo der Schulleiter sei positiv, sagte Bildungs-Fachgruppenleiter Andreas Politz im Sozialausschuss. Lediglich mit kleinen Änderungen stelle die Verwaltung die Schulbezirkssatzung – wie bei der Einführung zugesagt – erneut zum Beschluss. Die Änderungen ergeben sich in Vorbereitung auf das Schuljahr 2019/20 aus der aktuellen Analyse, in welchen Straßen wie viele Kinder wohnen. Danach wurden Straßenzüge zusammengefasst und als Bezirk Schulen zugeordnet. So werden nach der überarbeiteten Satzung etwa Kinder, die in der Domgasse, Dom- oder Schloßstraße wohnen, nicht mehr der Sonnen-, sondern der Fontane-Grundschule zugeordnet.

Aus Sicht der Eltern gebe es an den Schulbezirken nach wie vor drei Kritikpunkte, sagte Jan Giesau. Der Sprecher des Stadtelternrates stellte sich mit neun anderen Elternvertretern dem Ausschuss als Kandidat für den künftigen Kita- und Grundschulbeirat vor. Seine Kritik betrifft die fehlende Wahlfreiheit, die Schulweglänge und die Tatsache, dass Geschwister- und Nachbarkinder unter Umständen an verschiedenen Einrichtungen beschult werden. Wenn die von den Elternvertretern vorgeschlagene Überlappung der Bezirke funktionieren solle, entgegnete Politz, „muss das Interesse der Eltern an dem einen Bezirk ebenso groß sein wie an dem anderen“. Dem sei aber nicht so. Mit acht Ja-Stimmen bei einer Enthaltung empfahl der Ausschuss die Satzung zum Beschluss.

Ines Tesch, die Leiterin der Jähn-Grundschule, ergriff auch am Donnerstagabend das Wort. Nicht um die Schulbezirke ging es ihr, sondern um „ein weiteres Beispiel dafür, dass andere Institutionen in der Stadt einen höheren Stellenwert haben als wir“. Am Dienstag sei sie von der Verwaltung informiert worden, dass der Hausmeister der Schule ab Oktober einen anderen Arbeitsplatz habe. „Er wird gegen seinen Willen versetzt“, so Tesch, die das Engagement von Christian Thielking lobte. Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) klärte die Anwesenden auf: Thielking solle die Nachfolge des Hausmeisters der Gerhard-Goßmann-Grundschule in Süd antreten, der in zwei Jahren in den Ruhestand geht, weil er über die Sachkenntnis verfüge, die für die Bedienung und Wartung der dort neu installierten Heizungstechnik notwendig sei. Für die Jähn-Schule habe man den Hausmeister-Posten neu ausgeschrieben und auch einen geeigneten Kandidaten gefunden.

„Zwei Jahre Einarbeitungszeit, die hat sonst niemand“, sagte Elke Wagner (SPD). Schon als Abgeordneter habe Rudolph für die Goßmann-Schule gekämpft, „und jetzt als Bürgermeister so eine Entscheidung“. Sie schloss sich der Bitte Teschs und ihres anwesenden Kollegiums an die Verwaltung an, die Personalie zu überdenken.