Ausgezeichnete Ehrenamtliche

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Bei der traditionellen Auszeichnung Ehrenamtlicher im Vorfeld des Tags der deutschen Einheit hat die Stadt Erkner elf Bürger gewürdigt. Außerdem bekam Alfred Janisch vom Heimatverein eine Sonderehrung, und Alt-Bürgermeister Jochen Kirsch durfte sich ins Ehrenbuch der Stadt eintragen.

„Ich bin da vor sechs Jahren mal reingegangen, habe was gefragt und erfahren, dass die Leute suchen.“ Mit diesen nüchternen Worten beschreibt Angelika Buchholtz, die in der Neu Zittauer Straße direkt gegenüber dem Pflegestützpunkt wohnt, wie sie dazu kam, sich ehrenamtlich zu engagieren. Die Erkneranerin, die von einer schmalen Rente lebt, kümmert sich jetzt um demenzkranke Menschen. „Ich vertrete die Betreuer der Demenzkranken, wenn die mal nicht können.“ Angelika Buchholtz besucht in solchen Fällen die Kranken zu Hause oder geht mit ihnen spazieren. Was sie dabei stets im Auge haben müsse, erzählt sie, ist, dass ihre Aufwandsentschädigung 200 Euro im Monat nicht übersteigen dürfe. Über die Ehrung ist sie stolz, sagt die 68-Jährige.

Thomas Mahler aus Müggelheim ist Logopäde von Beruf. Aber seit 25 Jahren kommt er jeden Mittwochabend nach Erkner, um den Frauenchor zu dirigieren, der gerade sein 50. Jubiläum vorbereitet. Es sind solche Menschen, die die Stadt jedes Jahr im Vorfeld des Tages der deutschen Einheit bei einer Festveranstaltung im Bürgersaal des Rathauses auszeichnet. In seiner Festrede äußerte sich Bürgermeister Henryk Pilz auch politisch zum Stand der Einheit nach 28 Jahren. „Für mich steht die positive Bilanz außer Frage.“ Erkner habe sich stark verändert, sei bunter und vielfältiger geworden. Pilz verband seinen Dank an die Ehrenamtlichen mit dem Appell: „Helfen Sie mit, dass es zur Selbstverständlichkeit wird, sich für andere einzusetzen.“

Zu den Gästen der Veranstaltung gehörte auch Alfred Janisch vom Heimatverein, in Erkner bekannt wie ein bunter Hund, weil er immer und überall seine Kamera zückt. Genau dafür bekam der Rentner am Donnerstag eine Sonderehrung. Das überraschte ihn sichtlich und stürzte ihn, zur Erheiterung des Saals, in einen Rollenkonflikt: Er sollte nun selbst fotografiert werden. Joachim Schulze, Alt-Bürgermeister und Ex-Vorsitzender des Heimatvereins, nahm Janisch die Kamera ab und drückte auf den Auslöser, um Janischs Auszeichnung festzuhalten.

Die zweite Überraschung betraf den Nachfolger von Joachim Schulze und Vorgänger von Henryk Pilz, Jochen Kirsch. Er durfte sich in das Ehrenbuch eintragen. Als Laudator hatte die Stadt Ex-Landrat Manfred Zalenga eingeladen, der noch einmal Kirschs Verdienste Revue passieren ließ, einschließlich dessen gelegentlichen Ärger über die Untere Wasserbehörde oder das Bauordnungsamt.