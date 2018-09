Sporthalle wird verschoben und etwas versenkt

Uwe Spranger

Neuenhagen (MOZ) Die Gemeindevertretung hat am Donnerstagabend die neueste Version der Entwurfsplanung für eine Zwei-Felder-Sporthalle in Bollensdorf bestätigt und das Gesamtbudget um 900 000 Euro auf nun 5,1 Millionen Euro aufgestockt. Zuvor hatten mehrere Redner die Dringlichkeit unterstrichen.

Im Bauausschuss Ende August war die Ursprungsvorlage noch durchgefallen, von den anderen Gremien dann allerdings bestätigt worden. Die Verwaltung hatte indes bis zur Sitzung der Gemeindevertretung Prüfaufträge ab- und eingearbeitet. So war zum Beispiel der Baukörper um fünf Meter vom Nachbargrundstück weggerückt worden, um dort Schatten zu vermeiden. Zudem kann die Halle tiefer gelegt werden. Allerdings nur um 42 Zentimeter und nicht knapp anderthalb Meter, was ebenfalls betrachtet worden war. Dadurch würden sich unabschätzbare Risiken ergeben und eine Verteuerung um eine weitere halbe Million Euro, wie Arne Knospe, der Leiter des Gebäudemanagements im Rathaus, anhand der neuen Unterlagen erklärte. Zudem werden mehrere Fassadenoptionen in Betracht gezogen.

Angela Kann (Linke) konnte sich dennoch nicht damit anfreunden. Da es sich nicht nur um eine Schulsporthalle handele, sondern um eine auch für Veranstaltungen mit Tribünen, stellte sie den Standort in Zweifel. Sie hätte die Halle statt im Zentrum lieber am Gruscheweg gesehen. Und das Geld für die Tribünen lieber in die Fassaden gesteckt, um die Halle besser einzupassen.

Klaus Richter (CDU) warb namens des Sportbeirats dringend um Bestätigung der Vorlage, weil die Halle für den Schul- und Vereinssport benötigt wird. Dem schloss sich Jürgen Hitzges (SPD) an. Man dürfe keine weitere Verzögerung zulassen. Das Verschieben um fünf Meter und die sparsame Tieferlegung befürwortete er.

Hartmut Kretschmer (Grüne/B 90) vermisste ein Gesamtkonzept für die Entwässerung des Gebiets und hielt die Entscheidung deshalb für „nicht tragbar“, überdies die Eingrünung nicht ausreichend dargestellt. Sein Fraktionskollege Georg Stockburger hätte sich zwar mehr Verbesserungen gewünscht, konnte aber mit den getroffenen mitgehen. Und Knospe versicherte, bis zum Bauantrag werde das Entwässerungskonzept vorliegen, weil dann entsprechende Nachweise verlangt würden.

Schulleiterin Monika Lehmann appellierte an die Kommunalpolitiker, die Notwendigkeit vornanzustellen. Die Schule sei jetzt schon teilweise vierzügig, bis die Halle stehe sogar durchgängig. Für 550 Schüler wäre dann nur eine Ein-Feld-Halle da, und Kitas im Umfeld fänden schon jetzt kein Zeitfenster. Angesichts der Schülerzahl sei auch der Ausbau der Halle als Versammlungsstätte und mit Tribünen nötig.

Der Grundstücksnachbar begrüßte die Verschiebung um fünf Meter und bezeichnete die Fassadenvorschläge als „akzeptabel“. Er empfahl weitere Prüfungen zur Wasserproblematik und zum Parken.

Corinna Fritzsche-Schnick (CDU) machte deutlich, dass es sich um eine Pflichtaufgabe handele, die Voraussetzungen für ordentlichen Sportunterricht zu schaffen.

Letztlich stimmten 19 Abgeordnete für die Vorlage, zwei enthielten sich.