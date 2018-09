Bürgermeister schenkt Suppe aus

Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Die Tafel Beeskow des Vereins Gesellschaft für Soziales und Arbeit (GefAS) beging am Freitag den Tag der Tafel auf dem Marktplatz. Zu diesem Anlass gab es Karottencremesuppe aus der Hand des Bürgermeisters Frank Steffen sowie Kaffee und Kuchen. Es ist der 12. Tafel-Tag, der jährlich begangen wird.

Die Tafel Beeskow versorgt Bedürftige mit Lebensmitteln, Bekleidung, Büchern, Möbeln und Schulsachen, welche als Spende abgegeben wurden. Die Interkulturelle Woche geht am Sonnabend mit einer Sonderführung durch die Ausstellung „Wegen Inventur geöffnet“ auf der Burg weiter. Dabei gibt es Erklärungen auf Arabisch und Deutsch. Beginn ist um 14 Uhr, der Eintritt ist frei. Am Sonntag veranstaltet das Hüfnerhaus in der Adrianstraße von 15 bis 18 Uhr einen Büchertag mit Lesungen, Kreativstationen und einem Bücherflohmarkt.