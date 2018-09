Porträts, die das Herz berühren

Janet Neiser

Ratzdorf (MOZ) Die Kajüte in Ratzdorf lebt. Nach dem Tag des Denkmals, als etliche Besucher das Ambiente genossen, wird es nun eine Ausstellung in der Gast- und Tanzwirtschaft am Oderdamm geben. Die Eröffnung ist am 6. Oktober. Aber es bleibt nicht bei dem Angebot für die Augen. Danach gibt es etwas für die Ohren.

„Schlaflos – Porträts und Kurzgeschichten“ heißt die Ausstellung, in der Werke des kubanischen Künstlers Hermes Entenza gezeigt werden, erklärt Dorothee Schmidt-Breitung, die zur Eigentümergruppe der Kajüte gehört. Sie kennt den Maler schon seit Jahren. Autor sei er auch.

Entenza lebt in der kubanischen Stadt Sancti Spiritus und war schon mehrfach in Deutschland zu Gast. Er hat in den 1980er-Jahren Malerei und Design in Havanna studiert und ein Gaststudium in den USA absolviert. Neun Bücher tragen bereits seinen Namen. Das zehnte, ein Roman, ist gerade im Entstehungsprozess. „Diesmal hat er Leinwand-Porträts mitgebracht, die seine im letzten Jahr erschienenen Kurzgeschichten eindrucksvoll zum Leben erwecken. Jedem Porträt ist eine kurze Geschichte zugeordnet. Es handelt sich um Bilder voller Traurigkeit, Einmaligkeit, Schlaflosigkeit“, weiß die Restauratorin.

Nach der Ausstellungseröffnung um 19 Uhr ist ein Konzert mit der „Anarchistischen Musikwirtschaft“ geplant. Man könnte diese 24-köpfige Blaskapelle als Hausband der Kajüte bezeichnen. So mancher Stammgast warte schon sehnsüchtig auf den diesjährigen Auftritt, sagt Dorothee Schmidt-Breitung.

Karten fürs Konzert um 20.30 Uhr unter: gastundtanzwirtschaft@gmail.com