Kompetenzzentrum zertifiziert

Wriezen Die Klinik für Allgemein – Viszeral – und Gefäßchirurgie des Krankenhauses Märkisch-Oderland verfügt nun über ein zertifiziertes Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie. Das hat die Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH mitgeteilt. Es sei das erste mit diesem anspruchsvollen Zertifikat in Brandenburg. Die Klinik unter Leitung von Chefarzt Dr. Georg Bauer habe dafür ein aufwändiges Prüfverfahren absolviert und dabei seine herausragende Qualität nachgewiesen.

Umgangssprachlich versteht man unter einer Hernie einen Eingeweidebruch, der typischerweise als Leisten- oder Nabelbruch auftritt. Das Hernienzentrum behandele aber auch komplizierte Brüche der Bauchwand oder behandelt Patienten nach Anlage von künstlichen Darmausgängen. Ein besonderer Schwerpunkt sei die Behandlung von Zwerchfellbrüchen im Rahmen der sogenannten Refluxerkrankung (krankhaftes Sodbrennen). Pro Jahr werden rund 400 Operationen im Bereich der Hernienchirurgie durchgeführt.

Zwei Tage lang wurden das Zentrum und die chirurgische Klinik in einem aufwendigen Verfahren von Prof. Werner Engemann, Experte dieses Fachs aus dem Klinikum Aschaffenburg, im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie der Deutschen Herniengesellschaft in einem diffizilen Verfahren überprüft. „Die Bestätigung: Sämtliche Standards moderner Hernienchirurgie sind korrekt erfüllt und die Behandlungsqualität erreicht alle gesetzten Zielwerte“, heißt es von der Klinikleitung.

Mit Stefan Krüger verantwortet ein leitender Oberarzt diesen für die Klinik so wichtigen Bereich, der sich seit Jahren mit der Thematik der Eingeweidebrüche beschäftige, betont Chefarzt Dr. Georg Bauer. „Er hat in Strausberg in den letzten Jahren unter anderem zwei neue Schlüssellochtechniken zur Hernienversorgung etabliert.“

Spezielle Sprechstunden finden an beiden Standorten der Klinik in Wriezen und Strausberg statt. Telefonische Anmeldung unter 033456 40205 und 03341 5222365.