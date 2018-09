Stadt Hennigsdorf stellt neues Konzept für Rathenauviertel vor

Wiebke Wollek

Hennigsdorf Manchmal dauert die Suche nach einem Parkplatz länger als der eigentliche Anlass wie ein kurzer Einkauf. Als die Parkplatz-Situation im Rathenauviertel erstmalig 2009 unter die Lupe genommen wurde, sah dieser Bereich städtebaulich noch ein wenig anders aus. Das Rathenauviertel erstreckt sich von der Schönwalder Straße über die Parkstraße zur Spandauer Allee, den Waldweg und den Schreberweg. Mit dem Bau von 32 Wohnungen mit Tiefgarage in der Schönwalder Straße, dem Abriss von 60 Garagen und dem Bau von 78 neuen privaten Stellplätzen hat sich dieser Bereich in den vergangenen Jahren verändert.

Dies sah die Verwaltung als Anlass, das Parkraumkonzept fortzuschreiben. Es wurde von der Berliner Gesellschaft für Raumplanung, Städtebau und Verkehrstechnik „Stadtraum“ in Zusammenarbeit mit der Verwaltung erstellt. Die Ergebnisse sind am Donnerstag im Bauausschuss vorgestellt und einstimmig angenommen worden. „Tagsüber ist die Lage recht entspannt“, resümierte Daniel Stenger, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung. „Aber in den Abendstunden kommt es zu Engpässen.“ Im neuen Konzept ist die Rede von „hohem Parkdruck“. Ein wesentlicher Grund dafür, dass die Parkplatzsuche zu bestimmten Zeiten zur Geduldsprobe werden kann, sind die an den Randbereichen des Viertels gelegenen Sportstätten und Kleingärten, die am Abend oder an den Wochenenden vermehrt besucht werden. Insgesamt gibt es 1 410 Stellplätze, davon befinden sich jedoch 922 auf Privatgrundstücken. Um festzustellen, wie die Belegung im öffentlichen Raum aussieht, hat die Planungsgesellschaft Ortsbegehungen durchgeführt.

Dabei hat sich gezeigt, dass nachts nahezu alle Parkplätze belegt sind. Am stärksten belastet sind die Amperestraße, die Klingenbergstraße und die Fontanestraße. Auch zur Parkdauer sind Untersuchungen angestellt worden. Dabei kam heraus, dass durchschnittlich nur zehn Prozent der parkenden Autos im Tagesverlauf nicht bewegt werden. Die Hälfte der Autos steht weniger als zehn Stunden am gleichen Platz, ein Viertel der Fahrzeuge nicht länger als zwei Stunden auf einem der Parkplätze im Rathenauviertel.

Um den „Parkdruck“, der nachweislich vorwiegend in den Abendstunden beginnt, zu reduzieren, sind die Planer zu folgenden Empfehlungen gekommen: In komfortabler Nähe zu Sportstätten und Kleingärten sollten zusätzliche Parkplätze, die ausschließlich von den genannten Zielgruppen genutzt werden dürfen, geschaffen werden. Außerdem hat die Verwaltung zugesagt zu prüfen, die Parkdauer in der Fontanestraße im Bereich der Sparkasse zwischen 8 und 18 Uhr auf zwei Stunden zu begrenzen. „Das geht aber nicht von heute auf morgen. Wir streben eine langfristige Verbesserung an“, betonte Stenger.