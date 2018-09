Kontroverse um Kulturhaus-Kosten

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) In der Gemeinde rumort es. Die Kosten für Veranstaltungen im Kulturhaus stoßen in der Bürgerschaft auf Kritik. Gerade bei Leuten mit kleinem Geldbeutel. Die Museums- und Kultur GmbH verteidigt ihre Preisgestaltung.

„Das geht ja wohl gar nicht“, schimpften Bürger nach geplatzten Puppentheater-Aufführungen vor einigen Tagen. Gemeindevertreterin Maria Laube (CDU) war der Vorfall so wichtig, dass sie ihn bei der jüngsten Sitzung zur Sprache brachte. Schließlich seien auch Veranstaltungen für Kita-Gruppen ausgefallen, kritisierte sie. Und die ihr zu Ohren gekommenen 600 Euro Miete für das Vestibül seien von den Veranstaltern nicht zu stemmen.

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Ronny Neumann (Linke), wollte darüber nicht diskutieren lassen. Das sei besser im Gespräch mit GmbH-Chef Roderik Daul zu klären, bemerkte er.

Daul wies die Kritik von sich. Das Puppentheater habe gar keinen Vertrag gehabt, sondern einfach Plakate hingehängt, so seine Version. Es habe dann ein Angebot bekommen über 200 Euro für zwei Veranstaltungen. Schließlich müssten die Mitarbeiter Stühle stellen, seien Betriebskosten und Versicherungen abzudecken. Er wäre sogar noch auf 150 Euro entgegengekommen, aber die andere Seite habe auf Einnahmeteilung von 90:10 gepocht. „Bei den erwarteten 300 Euro wären uns gerade 30 geblieben. Das geht nicht“, stellte Daul klar. Und was dann gegenüber Besuchern erzählt worden sei, sei rufschädigend gewesen.

Nach seinen Angaben gibt es für das Kulturhaus feste Listenpreise mit Rabatten für Vereine. Die können laut Förderrichtlinie der Gemeinde das Haus wie auch andere Stätten kostenlos nutzen, sofern sie die ebenfalls festgeschriebenen unentgeltlichen Leistungen oder eine Ablöse erbringen. „Wir haben sogar die Sommerpause abgeschafft“, sagt Daul. Wenn jedoch Leistungen wie Tischdekoration oder Beköstigung benötigt werden, werde das in Rechnung gestellt.

Sobald es kommerziell werde, also Eintritt verlangt wird, kämen andere Sätze zur Anwendung. Für den großen Saal inklusive Bühne zum Beispiel 900 Euro. Plus Zusatzleistungen, die mit geringem Aufschlag „durchgereicht“ würden. Und eine Brandwache im Saal koste halt 20 Euro pro Stunde, meist seien zwei nötig. Die Preise seien im Aufsichtsrat bekannt, so Daul. Es müsse ja auch Geld reinkommen, zum Beispiel für Instandhaltung. Die 400 000 Euro Zuschuss der Gemeinde pro Jahr reichten nicht.

Ronny Neumann bestätigt, die Gesellschaft solle ja „auf einen grünen Zweig kommen“. Aus seiner Sicht ist die Preisgestaltung Sache der Gesellschaft. „Die Wohnungsbaugesellschaft fragt uns ja auch nicht, was sie für Mieten nehmen darf.“

Daul begrüßte jedenfalls die Entscheidung der Gemeindevertretung, den Satz in den Grundsätzen der GmbH zu streichen, dass deren Dienstleistungen sich auf Veranstaltungen in Kulturhaus und Museumspark beschränken. Nun könne man das kulturelle Leben aufwerten, regulär den Wachtelturm in Hennickendorf betreuen oder Zelt und Hüpfburg in die Ortsteile vermieten, so Daul. „Volkes Stimme“, so Seniorenbeiratschefin Antje Kircheis, hatte schon bemängelt, die GmbH wäre wohl nur für Rüdersdorf zuständig.