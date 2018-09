Verletzte bei A-10-Unfall

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Auf der Autobahn 10 hat es am frühen Sonnabendmorgen gekracht. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Wie die Polizei informiert, kam es zwischen Hohenschönhausen und Marzahn in Richtung Spreeau zu diesem Unfall. Offenbar wollte ein Autofahrer einem Tier ausweichen, das die die Autobahn überquerte.

Dabei geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte in der weiteren Folge gegen die Leitplanke. Mitten auf der Fahrbahn kam der Pkw dann zum Stehen, nachfolgende Fahrzeuge reagierten gut und richtig. Die Polizei musste die Autobahn für einige Stunden teilweise sperren, um die zwei Verletzten zu bergen, alles zu beräumen und Ölspuren zu entfernen. Die Mittelspur auf dem sechsspurigen Teilabschnitt war dicht. Die Feuerwehren Ahrensfelde und Blumberg waren im Einsatz. Ahrensfelde öffnet am heutigen Sonnabend dennoch zum Tag der offenen Tür. Ab 11 Uhr ist am Depot viel für den Nachwuchs und Technikfreunde zu entdecken – trotz des gerade geleisteten Einsatzes.