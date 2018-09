Einzigartiges Tanzprojekt an der Jean-Clermont-Schule

Martin Haugk

Oranienburg Wer tanzt, braucht keine Worte. Da funktioniert die Verständigung fast wie von selbst. „Dancing to Connect Refugees“ heißt das Projekt, das in dieser Woche an der Jean-Clermont-Schule in Sachsenhausen stattfand.

Hier wird der Unterrichtsraum zum Tanzstudio. Choreograf Razvan Stoin schreitet durch den Raum, mal mit beruhigender, mal mit kräftiger Stimme ruft er den Jugendlichen zu und gibt Hilfestellungen.

Dass das Integrationsprojekt nun schon zum zweiten Mal an die Sachsenhausener Einrichtung kommt, dafür hat sich Sozialarbeiterin Angelika Holzheimer vom Verein Impuls starkgemacht. Sie arbeitet seit 1993 an der Schule. „Bereits 2017 haben wir uns bei der Heinrich-Böll-Stiftung Brandenburg beworben, da durften wir zum ersten Mal dabei sein. Dieses Jahr habe ich mich nochmal rangehangen und wir haben erneut die Zusage bekommen“, zeigt sich Angelika Holzheimer erfreut. Die Heinrich-Böll-Stiftung finanziert, plant und schreibt dieses Projekt aus. In ganz Brandenburg wurden für 2018 nur fünf Schulen ausgewählt.

In dem Integrationsprojekt soll tänzerisch die Flucht nach Deutschland dargestellt werden. Dazu wurde eigens Razvan Stoin als Choreograf aus Amerika engagiert. Der Tänzer von der Battery Dance Company aus New York leitet die 15 Teilnehmer aus den Klassenstufen sieben bis zehn an. Unterstützt wird er von Dolmetscherin und Tänzerin Ada.

Angelika Holzheimer hat gezielt ausländische und deutsche Jugendlichen in ihrer Schule angesprochen und dabei auf eine gute Mischung geachtet. Es sei wichtig, die Integration, sowie das soziale Miteinander aufzubauen und zu stärken. Die Jugendlichen bekommen nicht nur choreografische Vorgaben, sondern können selber eigene Tanzschritte und Darstellungen mit einbringen und entwickeln, so Holzheimer weiter.

Das machen die Neu-Tänzer mit Begeisterung. In kleinen Gruppen oder auch nur zu zweit, werden Füße, Hände und Kopf bewegt, wird sich auf dem Boden gedreht und Mitschüler werden hochgehoben, um eine schöne zusammenhängende Performanz zu kreieren. Auch der neueste Hit: „Mach die Robbe“ bekommt einen Auftritt. Sprachbarrieren gibt es zwischen den Schülern und dem Choreografen kaum, wenn doch, ist Ada sofort zur Stelle und übersetzt. Viele der Teilnehmer sind zum zweiten Mal dabei. Als sie erneut gefragt wurden, haben sie keine Minute gezögert und zugesagt.

Krönender Abschluss der bewegten Woche ist an diesem Sonnabend der Auftritt in der Musikakademie Rheinsberg, wo alle Teilnehmer ihre einstudierte Choreografie in einer Abschlusspräsentation vorstellen.