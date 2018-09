Neues Verkehrskonzept für Wohngebiet

Volkmar Ernst

Grüneberg (MOZ) Dass es im Wohnpark Grüneberg immer enger wird, ist kein Geheimnis. Wo vor Jahren noch freies Feld war, stehen inzwischen Häuser oder Baukräne. Doch die Enge hat noch einen zweiten, einen planerischen Grund.

Die Straßenbreite wurde so bemessen, dass ein Ausweichen kaum möglich ist. Die Folge war, dass die Gemeinde ein Konzept erarbeiten ließ, um den Anliegerverkehr zu kanalisieren. Dazu gehörte unter anderem die Ausweisung des Gebietes als Tempo-30-Zone und die Festschreibung einzelner Straße beziehungsweise von Straßenabschnitten als Einbahnstraßen. Dazu gehören:

■ der Eichenweg und der Birkensteig von der Stege bis zum Fliederweg,

■ Am Weizenfeld von der Stege bis zu Am Fuchsbau,

■ Am Hasenwinkel und weiter Am Weizenfeld bis Am Fuchsbau,

■ der Igelsteig ab Am Mühlenfeld bis Am Hasenwinkel,

■ der Grüne Ring ab Am Mühlenfeld bis Am Fuchsbau auf der Seite zum alten Dorf und von Am Fuchsbau bis zum Am Mühlenfeld auf der gegenüberliegenden Seite.

Die Straße an der Wurth und der Steindamm können in beide Richtungen befahren werden.

Bis Ende August hatten die Anwohner Gelegenheit, zu den Vorschlägen Stellung zu nehmen und selbst Vorschläge zu machen. 132 Grüneberger haben das Angebot genutzt. Interessanterweise können sich 46 Personen sogar vorstellen, dass das Wohngebiet nicht nur als Tempo-30-Zone, sondern sogar als verkehrsberuhigte Zone, also als Spielstraße ausgewiesen wird. Das allerdings würde dann auch beinhalten, dass das Parken auf den Straßen generell verboten ist.

Im gemeindlichen Bauausschuss wird das Verkehrskonzept für das Wohngebiet am 9. Oktober beraten und geprüft, welche Anregungen umsetzbar sind und eingearbeitet werden können. Generell hat die Gemeinde nichts gegen eine verkehrsberuhigte Zone einzuwenden. Allerdings muss die Verkehrsbehörde noch einmal prüfen, ob die dafür notwendigen Voraussetzungen gegeben sind. Beispielsweise darf dann kein Gehweg im Wohngebiet vorhanden seien, allerdings werden Parktaschen gefordert, hieß es in einer ersten Stellungnahmen des Verkehrsamtes, ohne eine konkrete Aussage zu treffen.