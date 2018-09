Nicht fragen, schießen

Stefan Klug

(MOZ) Für die Drecksarbeit war sie sich nie zu schade. Wenn es Pate Benny verlangte, räumte Mary Schuldner und andere Zeitgenossen aus dem Weg. Doch eines Tage holt sie ihr Gewissen ein, rettet sie einen Jungen, den sie ein Jahr zuvor zum Waisen gemacht hat, vor einem fiesen Typen. Der gehörte zu einem anderen Clan und schon war der Unterwelt-Krieg heraufbeschworen. Auch wenn niemand genau wusste, wer für den Tod des Mannes verantwortlich war, konnte es nur eine Frage der Zeit sein, wann die Kartelle sich gegenseitig an die Gurgel gehen. So beschließt Mary, gar nicht erst so lange zu warten und mit der Säuberung am besten gleich zu beginnen.

Girl und Gun geht immer, nun auch mit farbiger Hauptdarstellerin. Taraji P. Henson ist das taffe Mädel, das erst ballert und dann fragt - wenn überhaupt. Die Geschichte ist dabei eher einfach gestrickt, doch ganz unterhaltsam inszeniert. Da niemand aus der Mafia-Familie aussteigen kann muss selbige eben ausgelöscht werden, lässt sich der Plot kurz zusammenfassen. Dass dies um des Jungen willen geschieht, den Mary erst zum Waisen machte, ist höchstens das moralische Mäntelchen für die Tötungsorgie. Der Bodycount ist hoch und viele der Mafia-Dumpfbacken dienen nur als Kanonenfutter. Aber die Shootouts wurden ordentlich choreografiert, so dass die Ballerei nicht zu schnell langweilig wird.

Genre: Action; FSK: 18 Jahre; Laufzeit: 89 Minuten; Verleih: Sony Pic. Entertainment; Regie: Babak Najafi; Taraji P. Henson, Billy Brown, Jahi Di'Allo Winston; USA 2018