Storkow gegen das Regime

Stefan Klug

(MOZ) Durch die Wochenschau in einem Westberliner Kino erfahren die Abiturienten Theo und Kurt vom Aufstand in Ungarn. Später hören sie in den Rias-Nachrichten, dass unter den vielen Toten auch der Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft Ferenc Puskás sein soll. Nun hat das Drama ein Gesicht für die Jugendlichen. Und sie beschließen im Klassenverband, den Opfern mit zwei Schweigeminuten zu gedenken. Überraschend nicht nur für die Teenager schlägt die Aktion jedoch größere Wellen, als man sich hätte jemals vorstellen können. Schließlich steht der DDR-Volksbildungsminister vor der Klasse und droht mit Abitur-Ausschluss, wenn sich die Rädelsführer nicht stellten. Persönlicher Lebensweg oder Zusammenhalt gegen eine offensichtlich politisch begründete ungerechte Entscheidung. Hier musste jeder seinen Weg finden.

Und der führte die Mehrheit der Klasse schlussendlich 1956 in den Westen. Auf Grundlage der Sachbuchvorlage von Dietrich Garstka, der dereinst zur Klasse gehörte, inszenierte Lars Kraume dieses Geschichtsdrama. Wohl, weil es inhaltlich viel besser passte und auch, weil die lokalen örtlichen Gegebenheiten einfach zu perfekt erschienen, hat man den Ort der Handlung jedoch von Storkow ins 60 Kilometer östlich gelegene Eisenhüttenstadt verlegt, das seinerzeit noch Stalinstadt hieß. Hier, wo die ganze Kommune den Namen des kommunistischen Diktators trug, musste der Aufschrei ob des konterrevolutionären Verhaltens der Jugendlichen noch größer sein. Um so mehr, als dass die Initiative vom Sohn des Kreisvorsitzenden der SED ausging. Perfekt. Und auch, dass Eisenhüttenstadt bis nach Hollywood mittlerweile als DDR-Flächendenkmal und Filmkulisse einen Namen hat, beeindruckte die Filmleute wohl. Kurzum, auch wenn wahre Ereignisse die Grundlage des Streifens bilden, soviel künstlerische Freiheit muss man zugestehen. Leider sind die Macher mitunter dabei übers Ziel hinausgeschossen, indem sie manche Dinge einfach zu plakativ angingen. Stalinstadt auf dem S-Bahn-Schild macht sich zwar zur Verortung der Geschichte gut, nur gab es nie eine direkte Bahnverbindung in die Hauptstadt, schon gar keine S-Bahn. Und niemand fährt mal eben so mit dem Fahrrad nach Königs-Wusterhausen. Kurzum, wenn man den Plot schon geografisch festmachen muss, sollte das Umfeld stimmen. So bleiben irgendwie auch Zweifel am restlichen Geschehen. War Westradio hören tatsächlich strafbewährt in einer Zeit, in der die Grenzen zumindest noch halbdurchlässig erschienen? Und die Kreisschulrätin nahm wohl auch nie mit VoPos im Rücken Verhaftungen vor. Egal, ein Großteil der Story vermag zumindest glaubhaft systemrelevante Verhältnisse widerzuspiegeln. Kraume lässt den Zeitgeist aufleben und rückt die erste Generation DDR-Bürger, die noch deutlich vom Krieg gezeichnet waren, gekonnt ins Bild. Dazu kommt eine Riege vielversprechender Nachwuchsschauspieler zum Zuge. Ein Streifen, den man schon wegen seiner lokalen Geschichte, ansehen sollte.

Genre: Drama; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 111 Minuten; Verleih: studiocanal; Regie: Lars Kraume; Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Anna Lena Klenke; D 2018