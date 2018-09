Die Kraft der Worte

Stefan Klug

(MOZ) Das englische Hardborough ist ein kleiner Fischerort in dem harte Arbeit das Leben mehr bestimmt als leichte Muse. Dennoch wagt Florence Green das Experiment, hier einen Buchladen zu eröffnen. Ihre gesamten Ersparnisse hat sie dafür geopfert. Zu ihrer Überraschung wird jedoch nicht das einfache Volk als möglicher Kunde die größte Herausforderung, sondern Violet Gamart. Die ist hier die lokale Größe und sieht ihre Macht und ihren Einfluss gefährdet, wenn jemand ohne ihr ausdrückliches Einverständnis Dinge in Bewegung setzt. Allein schon, dass Florence sich für das Old House als Ladengeschäft entscheiden hat, erachtet Violet als Affront. Doch die Jungunternehmerin erhält auch unverhoffte Schützenhilfe, beispielsweise vom Buchnarr und Einsiedler Mr. Brundish, der zurückgezogen auf seinem Anwesen lebt. So nimmt die Kulturrevolution ihren Lauf.

Penelope Fitzgerald schuf die Vorlage für den Film von Isabel Coixet, die sich mit Emily Mortimer die Hauptrolle sehr passend besetzt hat. Denn um in einem Fischerdorf in den 50ern einen Buchladen zu eröffnen, muss man resp. frau schon ganz schön spleenig sein. Wenn auch langsam und wenig sprunghaft in Szene gesetzt, so baut die Handlung doch so etwas wie Spannung auf, wenn die beiden Frauen unverrückbar auf ihrem Standpunkt beharren. Bill Nighy als eigenbrötliger Büchernarr passt in dieses Panoptikum schräger Gestalten. Der Humor ist dabei eher feinsinnig und very british, will sagen, nicht jedem wird vergönnt sein, ihn zu finden oder gar zu mögen. Der Streifen verströmt ein schönes Zeitkolorit und legt viel Liebe zum Detail an den Tag. Ein wenig mag man fast den Staub auf den Regalen spüren...

Genre: Drama; FSK: o.A.; Laufzeit: 110 Minuten; Verleih: Capelight; Regie: Isabel Coixet Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson; E/GB 2017