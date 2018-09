Jenny Erpenbeck nimmt CD mit Geflüchteten in Vehlefanz auf

Marco Winkler

Vehlefanz (MOZ) Ihr Roman „Gehen, ging, gegangen“ galt 2015 als Buch der Stunde. Autorin Jenny Erpenbeck sprach im Vorfeld mit vielen Geflüchteten. Abseits des literarisch aufgearbeiteten Zeitdokuments, das seine Brisanz nie forcierte, entstanden private Projekte: Eines setzte die Berliner Schriftstellerin im Studio Oberkrämer von Udo Krzyzynski um.

Afrikaner treten vor dem Roten Rathaus am Alexanderplatz in einen Hungerstreik, fordern ihre Rechte ein. In Protestcamps auf dem Berliner Oranienplatz demonstrieren Geflüchtete. Zwischen 2012 und 2014 – bevor die Zahl der Geflüchteten 2015 anstieg und Worte wie „Flüchtlingskrise“ und „Flüchtlingswelle“ grassierten – dienten diese Szenen der Berliner Autorin Jenny Erpenbeck als Quelle für einen neuen Roman.

Sie sprach mit den Männern, die nach Bleibeperspektive verlangten, nahm ihre Gedanken und Ängste auf. Fernab des daraus entstandenen Romanerfolgs „Gehen, ging, gegangen“, der vor der „Flüchtlingskrise“ entstand, aber mitten in ihr 2015 für Furore sorgte, engagierte sie sich weiter.

Sie produzierte 2016 mit einem ihrer Gesprächspartner, Saleh Bacha aus dem Niger, eine CD, die sie – unabhängig von ihrer Verlagsarbeit als Autorin – privat finanzierte. „Auf der ersten CD sind traditionelle Lieder der Tuareg, eines nomadisch lebenden Volkes, das in der Sahara und in den subsaharischen Gebieten zu Hause ist, zu hören“, erzählt die 51-jährige Jenny Erpenbeck im Gespräch mit dieser Zeitung.

2017 formierte sich die Band „Blue Desert“. „Sie singen ihre selbst geschriebenen Texte im musikalischen Duktus ihrer Heimat“, sagt Monika Krzyzynski-Voigt. Sie ist im Studio Oberkrämer für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Jenny Erpenbeck beschreibt die auf CD gebannten Klänge der Männer so: „Die Musik hat viel Tempo, lebt vom Rhythmus und der Verschiedenheit der Stimmen.“ Die Verbindung zum Vorgängerprojekt ist ein junger Targi: „Saleh Bacha, der Sänger der ersten CD, ist wieder mit von der Partie, dazu Ahmed Daghid, auch er ein Tuareg, außerdem Hama Mahmoud vom Volk der Djerma, und Jakob Supper, ein hervorragender Gitarrist aus Berlin.“

Die Afrikaner verarbeiten ihre Erfahrungen während der Flucht. Sie erzählen von ihrer Ankunft in Europa, den schwierigen Startbedingungen sowie von Integrationsbedingungen in der fremden Welt. „Für die Flüchtlinge war es gerade am Anfang eine ganz neue Erfahrung, auch einmal in ihren Begabungen wahrgenommen zu werden - und bei Konzerten viel Zuspruch und Begeisterung zu erfahren“, erzählt die Berliner Autorin. Die Musik habe ihnen die Chance gegeben, alles, was sie bedrückt, aber auch Hoffnung macht, in eine Form zu bringen, den vielfältigen, teils gegensätzlichen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. „Inzwischen legen die jungen Männer Wert darauf, nicht mehr mit dem Etikett ‚Flüchtlinge‘ versehen zu werden“, sagt Jenny Erpenbeck. „Sie sind Musiker, selbstbewusste junge Leute, die im Austausch mit der Welt stehen.“

In Oberhavel – genauer: in Vehlefanz – wurde im November vergangenen Jahres die erste CD von „Blue Desert“ aufgenommen. „Vorigen Sonntag war die öffentliche Präsentation in der Berliner St.-Thomas-Kirche“, so Monika Krzyzynski-Voigt, die lange im Hennigsdorfer Kulturamt arbeitete, bevor sie vergangenes Jahr in den Ruhestand ging. Werbung für die CD war ihr wichtig. „Es ist ein soziales Projekt, das Unterstützung verdient“, sagt sie.

Seit Herbst 2017 gibt es das Studio Oberkrämer, das ihr Mann Udo Krzyzynski gründete. „Er lebt damit eine Passion aus, die er schon früher hatte“, sagt seine Frau. Über ihren Mann und seinen ehemaligen Beruf kam der Kontakt zur Berliner Autorin zustande. „Unser Tonmeister Udo Krzyzinski war lange Jahre Direktor der Musikschule Berlin-Mitte, an der mein Sohn Cellounterricht hatte“, sagt Jenny Erpenbeck. „Ich war sehr froh, dass ich bei ihm unkompliziert, aber dennoch auf höchstem technischen Niveau unsere CD produzieren konnte.“

Seit diesen Sommer ist das Studio Oberkrämer ein eigenes Label. Von Konzert-Mitschnitten über Studioaufnahmen bis zum Mixen und Mastern wird alles angeboten. „Um die Lizenzverfahren kümmern wir uns ebenfalls“, so Krzyzynski-Voigt. Stichwort: Gema und GVL (Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten). „Es kommt alles aus einer Hand.“

Jenny Erpenbeck hat die Musikaufnahmen in einem Berliner und im Vehlefanzer Studio begleitet. „Sie war bei den Aufnahmen und auch beim Mixen dabei.“ Die Texte für das Booklet der CD habe sie ins Deutsche übersetzt. Wie eindrucksvoll und wortgewandt die Männer ihre Erfahrungen schildern, zeigt ein Auszug aus dem Lied „Im Moment“: „Es wird eine Zeit kommen, da geht vielen die Zukunft verloren. Wir kamen über das Mittelmeer, wir versuchen zu überleben. Wir haben keine Arbeit, wir leiden, wir versuchen zu überleben.“

Die CD von „Blue Desert“ ist für 15 Euro erhältlich. Der komplette Erlös geht an die Musiker. Bezogen werden kann die CD über den Webshop auf www.studio-oberkraemer.de.