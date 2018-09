Polizeipräsidentin dankt Berlinern

dpa

Berlin (dpa) Die Hauptstadt-Polizei hat den Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach eigener Aussage bestens bewältigt. Der Einsatz habe die „hervorragende Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern unter Beweis gestellt“, twitterte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Samstag. Gleichzeitig lobte sie das Verständnis der Bevölkerung für weitreichende Absperrungen und Verkehrsbehinderungen während des Besuchs. Die Polizei war mit 4200 Kräften im Einsatz. Darunter waren auch Beamte aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei.

Erdogan war seit Donnerstag in Berlin. Nach einem Frühstück mit Bundeskanzlerin Merkel am Samstag wurde der Präsident zum Flughafen Tegel geleitet, von wo aus er nach Köln flog. Dort wollte er die Ditib-Zentralmoschee eröffnen.

Der Besuch Erdogans in Berlin war von Protesten begleitet worden. Am Freitagnachmittag nahmen nach Polizeiangaben mehrere Tausend Menschen an der Demonstration „Erdogan not welcome“ teil. Der Protestzug richtete sich gegen die Politik von Erdogan. Der Polizei zufolge blieb es überwiegend friedlich. Es habe acht Festnahmen gegeben, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, sagte eine Polizeisprecherin.

Zwei für Samstag geplante Demonstrationen wurden nach Polizeiangaben von den Veranstaltern abgesagt.

Am Samstagnachmittag entspannte sich die Lage auf den Straßen der Hauptstadt. Der Verkehr im Regierungsviertel rollte wieder an. Die Sperrungen am Flughafen Tegel und rund um das Luxushotel Adlon wurden aufgehoben.