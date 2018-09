Schaulaufen der Fohlen

Volkmar Ernst

Linde (MOZ) Hektische Betriebsamkeit herrschte am Freitag auf dem Landwirtschaftsbetrieb von Tobias Pfitzmann in Linde: Die alljährliche Spätfohlenschau des Pferdezuchtvereins „Ruppiner Schweiz“ stand an. 43 Fohlen wurden zur Begutachtung einem Fachrichtergremium vorgestellt.

Die Schau hat sich in den zurückliegenden Jahren als fester Termin in Linde etabliert und wird von Züchtern gern angenommen. Denn nicht alle Fohlen kommen im Frühjahr und Sommer auf die Welt und können bei den regulären Fohlenschauen vorgestellt werden. Dennoch ist gerade den Züchtern die Bewertung der Jungtiere wichtig. Zum einen natürlich wegen der Papiere, zum anderen jedoch auch, um zu erfahren, ob die Paarung von Hengst und Stute auch den erhofften Erfolg gebracht hat.

Begutachtet und benotet wird unter anderem das allgemeine Erscheinungsbild des Fohlens. Dazu gehört die äußere Gestalt eines Tieres beziehungsweise dessen Körperform, die je nach Rasse und Typ variieren kann: Wie lang ist der Körper, passt der Hals dazu. Das ist insofern wichtig, wenn ein Tier später als Dressur- oder Springpferd entwickelt werden soll. Zur Begutachtung werden Fohlen und Stute Fachjuroren vorgeführt, die sich die Tiere im Schritt und Trab ansehen. Für alles gibt es Punkte, aus denen dann ein Gesamtergebnis ermittelt wird. Über ein Prädikatsfohlen können sich alle Züchter freuen, deren Tiere mit einer Mindestpunktzahl von 25 bewertet wurden.

Anne Stahmann ist aus Luckau angereist, um das dunkelbraune Fohlen „Celina“ vorzustellen. Das wurde am 1. Juni geboren und ist damit gerade einmal vier Monate alt. Deckhengst war „Chronos M von Harmonie“, ein Deutsches Sportpferd. Daher hat Anne Stahmann den Nachwuchs unter der Kategorie „springbetonte Hengstfohlen“ angemeldet. Das Jungtier ist neugierig und lässt sich auf dem Hof herumführen. Das muss auch sein, damit es später in der Arena ordentlich seine Laufrunden absolviert und sich den Juroren dann von seiner besten Seite zeigt. Doch vorher muss das Tier erst noch gechipt werden. „Kein großes Ding“, wie Ulrike von Langermann, die genau das macht, erklärt. „Das ist wie der Piks bei der Grippeimpfung, also kaum zu spüren. Damit wird er Chip unter die Haut gebracht“, erklärt sie. Tatsächlich hebt Fohlen Celina beim Piks auch nur den Kopf. Wesentlich skeptischer wird dagegen das Messgerät beäugt, mit dem Ulrike von Langermann prüft, ob der Chip auch funktioniert. Auf dem Chip befinden sich alle notwendigen Informationen wie der Name des Tieres, seine Abstammung, der Besitzer und natürlich die Liste der Impfungen.

Wer will, kann in Linde letztmalig auch sein Tier mit einem Brandmal versehen lassen. Ab dem kommenden Jahr ist das verboten. Doch Züchter Mario Höfs aus Bernau will das noch einmal machen lassen, eben weil es die Brandmale künftig nicht mehr geben wird. „Das spüren die Tiere ebenso wenig wie das Chippen“, erklärt er – und tatsächlich schreckt das Fohlen auch nur kurz auf, als das glühende Eisen auf die Haut auftrifft. Schon nach Sekunden lässt sich das Fohlen wieder streicheln. Viel mehr Überzeugungsarbeit muss Höfs leisten, als er versucht, am Geschirr des Fohlens eine Leine anzubringen. Schließlich gibt Höfs auf und alles ist wieder gut.

Inzwischen ist Stefanie Schrader aus Brandenburg bei Ulrike von Langermann eingetroffen, mit einem Schimmelpaar eingetroffen. Das Kuriose daran, das Muttertier ist weiß, einmal abgesehen von ein paar dunklen Tupfen. Doch das Jungtier ist dunkelbraun. „Alles in Ordnung, das muss so sein“, erklärt die Fachfrau. „Alle Schimmel kommen mit einem dunklen Fell auf die Welt.“ Erst mit den Jahren werde das Fell heller und heller, bis schließlich der Schimmel entstehe. „Ausschimmeln“ nennt der Fachmann das Prozedere, das bis zu fünf, manchmal sogar sechs Jahre dauern könne.

Sozusagen das Kontrastprogramm dazu liefert Karin Daheim aus Germendorf. Gemeinsam mit ihrer Enkelin Lioness will sie ein Lewitzer Fohlen vorstellen, und das ist ebenso einfarbig braun. Hingegen sind sowohl Hengst als auch Stute scheckig weißbraun. Doch das Fell das Nachwuchses wird auch in Jahren nicht scheckig werden. „So ist eben die Natur und die Vererbung“, sagt Karin Daheim und lacht.

Gemeinsam mit ihrem Freund Matthias Walter wartet Anne Stahmann derweil noch immer darauf, Fohlen „Celine“ endlich vorführen zu können. Direkt aufgeregt sei sie nicht, sagt sie, „aber jeder hofft schließlich auf viele Punkte.“ Anne Stahmann hat schon als Kind Ponys geliebt. „Wie eben Mädchen so sind“, sagt sie. Die Leidenschaft ist geblieben. Mit dem Fohlen gehören der gelernten Krankenschwester inzwischen fünf Tiere. Ein Hobby, das viel Arbeit macht, „aber eben auch das schönste Hobby der Welt ist“, wie sie erklärt und dabei verschmitzt in Richtung ihres Freundes Matthias blickt. Denn der, wie könnte es anders sein, teilt natürlich ihre Leidenschaft und hilft ihr bei der Betreuung der Tiere. Sich in der Zukunft einmal mit einem Hof selbstständig zu machen, das kann sich Anne Stahmann gut vorstellen. Selbst Pferde züchten, Reitunterricht geben oder Schulklassen auf dem Hof betreuen, das ist ihr Traum. Dass der einmal Wirklichkeit werden wird, daran hat sie keine Zweifel.

Mittlerweile haben sich auf dem Pfitzmannschen Hof jede Menge Leute eingefunden, um sich das Spektakel der Spätfohlenschau anzusehen. Wer will, kann sich direkt an den Rand der Laufbahn stellen, wer mehr Respekt vor den Tieren hat oder einfach auch nur gemütlicher sitzen möchte, kann auch ins Obergeschoss der weitläufigen Halle gehen, um sich von dort das Spektakel bei Kaffee und Kuchen anzusehen. Es ist sehr wohl gewollt, dass die Gäste dabei ins Gespräch kommen – schließlich sind es vor allem Pferdeliebhaber und deren Familien, die sich hier eingefunden haben. Dazu gehört unter anderem auch die zweijährige Amanda, die mit ihrem Papa Sebastian Rakow aus Falkenthal nach Linde gekommen ist, um zu sehen, wie Opa Bernd Grützmacher die Tiere präsentiert.