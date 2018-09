Silvia Passow

Falkensee Vorher-Nachher-Fotos haben Jugendliche aus Falkensee zusammengetragen. In der Ausstellung History meets Photography ist die Geschichte der Stadt in Bilder in der Museums-Galerie inszeniert. Vier Jugendliche haben dazu alte Ansichten der Stadt neuen Fotografien gegenübergestellt. Die Fotoausstellung zur Stadtgeschichte Falkensees ist für „Alt- Falkenseer“ ganz sicher ein Ereignis, ein Ausflug in die eigene Vergangenheit. Für die Zugezogenen eine einzigartige Gelegenheit ihrer neuen Heimat ein Stück näher zu kommen. So wie Valentin Schaak (15), einer der Initiatoren der Ausstellung. Der gebürtige Hamburger Jung hat durch die Projektarbeit einen ganz anderen Blick auf die Stadt gewonnen.

Lilli-Marie Koczelau (14), Louisa Trampel (14), Leo Rocco Blümel (15) und Valentin Schaak haben sich für die Eröffnung ihrer Ausstellung in Schale geworfen. Sie strahlen, führen die Besucher durch die Ausstellung, erklären, sind überwältigt vom großen Interesse. „Heute waren bestimmt hundert Leute hier“, sagt Valentin Schaak und reibt sich noch etwas die Augen. Schaak und seine drei Freunde sind Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums in Falkensee. Gemeinsam mit ihrem Lehrer Dirk Fröbel und der Leiterin des Museums Falkensee, Gabriele Helbig, haben sie die Geschichte der Stadt in Bildern festgehalten, in alten Fotoaufnahmen gewühlt, herausgesucht, sortiert.

Die Fotos aus der Gegenwart versuchten sie den alten Fotos nachzuempfinden, gleicher Winkel für die Aufnahmen, wenn möglich selbe Jahreszeit. Schaak weist auf das berühmte Falkenseer Hexenhaus. Auf dem alten Foto ist der Baum davor kahl, auf dem Gegenwärtigen steht er im vollen Laub. Nicht optimal, sagt er. Das Hexenhaus ist dennoch gut erkennbar. Von Anfang Februar bis Mitte September haben die Vier an dem Projekt gearbeitet. Während andere den Traumsommer im Schwimmbad verbrachten, sichteten sie alte Aufnahmen oder fuhren durch die Stadt für ihre Fotos. „Es war einfach schön ihnen zuzusehen“, sagt Gabriele Helbig. „Sie saßen hier mit Feuereifer im Hof um den Mühlstein herum und waren derart von ihrer Aufgabe gefangen, ich glaube, die hätten auch noch weiter an dem Projekt gearbeitet, wäre der Ausstellungstermin nicht gewesen.“

Die Stadt Falkensee besser kennenlernen war Valentin Schaak sowieso ein Anliegen. „Als uns der Lehrer dieses Projekt vorgeschlagen hatte, dachte ich toll, da kann man viel machen. Das passt wie die Faust aufs Auge.“ Schaak beschäftigt sich in seiner Freizeit gern mit Kunst, Photographie, er kreiert seine eigene Musik. „In der Kunst ist nichts selbstverständlich, man nimmt immer wieder neue Perspektiven ein. Ein Kunstwerk kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Jede Art von Kunst verdient Respekt.“ Neben der Kunst kam auch der Computer zum Einsatz, Google-Earth und Google Maps wurde genutzt und, ganz analog, die Vor-Ort-Recherche. Manch altes Fotomotiv konnten die Vier geografisch nicht sofort einordnen. Mit den Tagen am Projekt wuchs ihr Hintergrundwissen, sagt Schaak. Es wurde leichter, selbsterklärender. Dazu lernten sie viel über Falkensee von den Bewohnern. „Wenn wir irgendwo mit der Kamera standen, kamen manchmal die Nachbarn und fragten, was wir hier machen. Wir haben es dann erklärt. Dabei trafen wir überall auf freundliche Menschen, die uns gleich viel über die Orte, ihre Bewohner, ihre Geschichten erzählt haben.“ Das müssen durchaus spannende Geschichten gewesen sein, denn: „Früher mochte ich eher fiktive Geschichten. Das ist jetzt anders, die Wirklichkeit ist viel spannender“, so Schaack

Der Charme alt neben neu fängt auch die Besucher. Manchmal muss man nach Ähnlichkeiten suchen, auf den allermeisten Bildern ist aber klar, wo sie entstanden sind. Auch das Rathaus ist dabei. Bürgermeister Heiko Müller (SPD) steht vor den Fotos. „Ja, so sah das mal aus. Zwei Fahnenmasten, jetzt gibt es nur noch einen. Der ist für die Arbeitssicherheit unbedenklich.“ Was für die zwei alten Masten auf dem Dach zu früheren Zeiten wohl eher nicht galt. „Der Zaun könnte immer noch der Gleiche sein“, stellt er fest. Auch andere Besucher erkennen die Gebäude von damals, erzählen Geschichten dazu, Erinnerungen werden wach und ausgetauscht. Wie Valentin Schaak schon sagte, die erlebten Geschichten sind doch spannender als die Fiktiven.

Die Galerie im Museum Falkensee kann zu den regulären Öffnungszeiten besucht werden. Besonderer Tipp: Am 11.Oktober und am 10. November finden ab jeweils 16 Uhr, öffentliche Führungen durch die Ausstellung statt. Weitere Informationen unter museum-galerie@falkensee.de. Die Fotoausstellung „History meets Photograhpy“ kann noch bis zum 25. November besucht werden.