Dionysos & Hermes in der Tourist-Information

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Ergreifende Porträts, Taschengötter und Gefäßrasseln, Ausschnitte aus Bilderzyklen mit ganz unterschiedlichen Themen - Anette Hollmann aus Paretz stellt eine Auswahl ihres künstlerischen Schaffens in der Ketziner Tourist-Information vor. Die neue Sonderausstellung „Zwischen Himmel und Erde“ zeige den Weg von der Erde mit dem Sichtbaren, Greifbaren, bis hin zum luftigen, geistigen Element des Himmels, sagte sie. In der Ausstellung spannt die Künstlerin diesen Themenbogen mit Zyklen, wie beispielsweise mit den Kürbisbildern „Die lustigen drei“ und „Die drei grünen“ oder den in hauch-zarten Farben gemalten am Firmament schwebenden Wolken. Kernstück ihrer Arbeit war aber viele Jahre das Porträt. „Ich möchte dabei den Menschen in der Tiefe seines Wesens erfassen“, sagte sie. Zur Eröffnung stellte zwei Porträts vor, die zum einen die Neugier auf das Leben ausdrücken und zum anderen, wie unauslöschliche Spuren schlimmer Erlebnisse. Es ist ein fröhliches afghanisches Mädchen von zwölf Jahren und dieses 18 Jahre später als Frau in einem Flüchtlingslager. Ein Journalist hatte sie fotografiert. Die künstlerische Vielseitigkeit von Anette Hollmann zeigt sich in mehreren anderen Ausstellungsteilen. Da sind neben vielen anderen Sorgenbrecher Dionysos als Gott der Lebensfreude und Hermes, der Schutzgott der Reisenden als Taschengötter. Es sind kleine Figürchen, die Schutz und Kraft verleihen - eine Tradition früherer Kulturen. Beeindruckend ist die Vielfalt der Ausdruckselemente der einzelnen Schutzgötter und Rasseln. „Ich nehme ein Stück Ton in die Hand und die Figuren entstehen, ohne jegliche vorherige Detailvorstellung“, sagte sie zum Beginn des Entstehungsprozesses. Anschließend gebrannt und ebenso liebevoll wie fantasiereich bemalt sind sie ein inhaltlich ganz spezieller Teil der Ausstellung. Bis zum 16. November sind die Werke zusehen.