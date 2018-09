Erster Waldkindergarten Brandenburgs

Marco Marschall

Joachimsthal Die Kinder von einst bringen mittlerweile ihre eigenen in die Einrichtung. Vor 25 Jahren wurde der evangelische Waldkindergarten in Joachimsthal eröffnet. Montag wird gefeiert – mit doppelt so vielen Kindern wie 1993.

Mit 36 Kindern hatte der Kindergarten, der etwas versteckt am Ende der Menzelstraße von Joachimsthal liegt, vor 25 Jahren angefangen. Genau am 1. Oktober, an dem die Einrichtung nun auch ihre Geburtsstunde feiern möchte. Feuerwehr und Naturwacht werden dabei sein. Es gibt Zuckerwatte, Pferde und vieles mehr. Die Musikschule Fröhlich und das Theater aus dem Wäschekorb unterhalten die Gäste. Um 14.30 Uhr geht es los. „Eingeladen sind alle, die sich mit uns verbunden fühlen“, sagt Kita-Leiterin Carola Neubacher. Das heißt nicht nur die 70 Kinder, die die voll ausgelastete Einrichtung derzeit besuchen, plus Eltern, sondern auch ehemalige Kita-Kinder und viele Begleiter des Hauses, dessen Initiatorin die heute 63-jährige Leiterin selbst war.

1991 arbeitete sie im Betriebskindergarten des Drainrohrwerkes, heute das Landschulheim in der Seerandstraße, weit entfernt vom Stadtzentrum. Damals wusste niemand, wie es mit der betrieblichen Einrichtung weitergehen soll. Also fragte Carola Neubacher die Kirchengemeinde, ob diese nicht einen Kindergarten eröffnen möchte. Kurz darauf beschloss der Gemeindekirchenrat das Vorhaben einstimmig. Der ehemalige Pfarrer Horst Dähnick und der damalige Amtsdirektor Dieter Ehm hätten sich dafür stark gemacht sowie die damals neue Pfarrerin Beatrix Spreng, die im Laufe der Jahre einige Förderanträge stellte.

Das Zuhause des Kindergartens wurde die bisherige Kinderkrippe Sonnenschein im Zuge eines Grundstückstauschs von Stadt und Kirchengemeinde. Heute ein einladendes Gebäude, sei das Haus, in unmittelbarer Nähe zu Kirche und Pfarrhaus, damals ziemlich marode gewesen, so die Leiterin. „Über eine Million D-Mark sind in den Umbau geflossen“, erklärt sie. Mittel von Land, Landkreis und Kirche.

Ihre Nähe zur Natur machte die Kita zur Tugend. „Bewahrung der Schöpfung“ wurde zum Konzept. Früher hätten die Kinder Schnecken zertreten, gibt Carola Neubacher ein Beispiel. Heute setzen sie die Tiere ins Gras oder in die Jackentasche. Regelmäßig geht es in den Wald. Jedes Jahr gibt es eine Waldwoche, bei der sogar das im Haus gekochte Mittagessen in den Wald geliefert wird. Damit sich die Kinder ausruhen können, werden Hängematten gespannt. Die Bezeichnung Waldkindergarten trägt die Einrichtung damit wohl zu Recht. Im April 1995 wurde sie dazu ernannt. „Der erste Waldkindergarten in Brandenburg“, sagt Carola Neubacher nicht ohne Stolz.

Der kirchliche Aspekt finde sich in der biblischen Geschichte, die den Kindern erklärt wird, der Kinderkirche an jedem letzten Freitag im Monat und in den Festen. Vor dem Essen gebe es kurze Gebete oder Sprüche. „Wer möchte, darf die Hände falten“, erklärt Carola Neubacher. Mitglied der Kirche müssen Eltern, die ihre Kinder in die Einrichtung geben, nicht sein.

Und was wünscht sich das Geburtstagskind? „Mehr Platz“, sagt die Leiterin. Ein Anbau wäre nötig. Außerdem ein großer neuer Spielplatz. „Aber keiner aus dem Katalog“, macht sie deutlich. Bisher hätten Eltern schon viel geholfen, wenn es um Arbeiten in der Kita ging. Und auch jetzt gibt es Ideen. Eine Höhle, hängende Häuser. Die Umsetzung wird Carola Neubacher dann allerdings nur noch als Gast des Waldkindergartens erleben. „Ich war ein halbes Leben hier“, so die Leiterin, die noch Ende des Jahres in Rente geht.