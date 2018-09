Eine Einrichtung mit vielen Möglichkeiten

Uwe Spranger

Neuenhagen (MOZ) Mit einem Fest ist am Freitagnachmittag das Haus der Begegnung in Bollensdorf offiziell übergeben worden. „Es ist ein schönes Haus mit vielen Möglichkeiten“, würdigte Leiterin Heike Urban. Der große Außenbereich eigne sich für Erholung und Bewegung und werde mit den Erzieherinnen sowie den derzeit rund 220 Mädchen und Jungen aus 2. bis 4. Klassen der Schule am Schwanenteich gestaltet und gepflegt. Laut Bürgermeister Ansgar Scharnke sind zwar einige Bestellungen noch nicht geliefert, aber die Gemeinde habe neben dem Herrichten des ehemaligen Schulobjekts noch 55 000 Euro für Ausstattung zur Verfügung gestellt.

Das einstige Herrenhaus, um 1700 vom Gutsbesitzer Hans Ludwig von Görtzke errichtet und zuletzt 2009/2010 saniert, steht seit Schuljahresbeginn für die neue Bestimmung zur Verfügung. Die Arbeit gehe über normalen Hortbetrieb hinaus, so Fachbereichsleiter Gunter Kirst. In Kürze werde es zum Beispiel mit Arbeitsgemeinschaften losgehen, kündigte Heike Urban an. Man wolle Sport, Musik, künstlerisches Gestalten und, wenn die Küche in der Schule gegenüber fertig sei, auch Kochen/Backen anbieten.

Nachdem der offizielle Banddurchschnitt erledigt war, zeigten die Kinder mit Unterstützung der Schulband des Einstein-Gymnasiums ein kleines Programm. Dann wurden Führungen durch Haus und Räume für Musik, Kreatives, Bau, Experimente, Bewegung und Snoozeln angeboten. Draußen gab es Kinderschminken, Basteln, Glücksrad, Luftballon-Figuren, Sportspiele und vieles mehr. Auch Kuchen, Eis und andere Leckereien. (ufo)