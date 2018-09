Initiative beklagt „unwürdige Situation“

dpa

Berlin (dpa) Eine Initiative, zu der auch zwei frühere Regierende Bürgermeister Berlins gehören, hat die Situation am früheren Grenzkontrollpunkt Checkpoint Charlie in der Hauptstadt als unwürdig kritisiert. Der einstige Brennpunkt der Weltgeschichte müsse zu einem Ort der Information werden, die Neugestaltung mit einem Museum des Kalten Krieges sei überfällig, teilte die Initiative mit.

Zu ihr gehören den Angaben nach neben den Berliner Ex-Regierungschefs Eberhard Diepgen (CDU) und Walter Momper (SPD) auch der frühere US-Botschaft John Kornblum sowie der Präsident der Bundeszentrale für Politische Bildung, Thomas Krüger. Am 5. Oktober will der Verein auf einer Pressekonferenz in der Mauer-Gedenkstätte an der Bernauer Straße seine Position deutlich machen. Ein Museum sei schon 2006 im Berliner Konzept zur Erinnerung an die Mauer beschlossen worden.

Der Checkpoint Charlie war während der Teilung Berlins Grenzübergang für Diplomaten und Ausländer. Nach dem Mauerbau 1961 standen sich hier amerikanische und sowjetische Panzer gegenüber.

57 Jahre nach dem Bau der Mauer und fast 29 Jahre nach ihrem Fall ist der Ort ein Touristenmagnet. Doch originale Reste des DDR-Grenzregimes gibt es nicht auf dem provisorisch wirkenden Areal zwischen Geschichtsvermittlung, Touristennepp und Kommerz. Falsche Soldaten posieren gegen Geld für Fotos. Currywurst und Pommes werden ebenso verkauft wie Gasmasken und Militärmützen.

Nach langem Hin und Her hatten sich im Sommer Politik und ein privater Investor auf Eckpunkte einer künftigen Bebauung geeinigt. In einem der neuen Gebäude soll demnach auch ein „Bildungs- und Erinnerungsort“ eingerichtet werden.

Nach Informationen des „Tagesspiegel“ vom Samstag soll der erst kürzlich verfügte Denkmalschutz für den früheren Kontrollpunkt schon wieder aufgehoben worden sein. Zwei Drittel einer historischen Wand dürften demnach zugebaut werden. Damit habe der Investor einen Etappensieg erreicht. Das Parlament sei nicht einbezogen worden. Zitiert wurde auch eine Expertin in dem Beteiligungsverfahren. Sie warf dem Senat vor, von seinen eigenen städtebaulichen Leitlinien abzuweichen.

Wie die „Berliner Morgenpost“ (Samstag) berichtete, könnten Teile der Friedrichstraße rund um den Checkpoint Charlie künftig für Fußgänger frei und für den Autoverkehr gesperrt werden. Das werde in einem Gutachten vorgeschlagen.