Das ABC der Tomatenzucht

Bettina Winkler

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) Tomaten sollen das beliebteste Gemüse der Deutschen sein. Wohl jeder Hobbygärtner weiß, wie die anspruchslosen Nachtschattengewächse kultiviert werden. In der Küche sind sie unerlässlich. An diesem Sonnabend ist der Tag der Tomate. Die MOZ hörte sich bei Fans der roten Früchte um.

Die kleine himbeerfarbene Party-Tomate Black Cherry ist aromatisch und mit einem Bissen verspeist. Die Fleischtomate Willy dagegen hat schon einiges mehr an saftigem Fruchtfleisch zu bieten. „Sie eignet sich besonders gut für die italienische Vorspeise Bruschetta, da sie sehr dünnhäutig ist und nur wenige Kerne hat“, erzählt Bettina Wagner-Ittermann. Die Gärtnerin aus Neuendorf im Sande hat zehn verschiedene Sorten angebaut. Die Ernte zieht sich noch bis Anfang November – falls kein Frost kommt.

Die Hitze des Sommers war ideal für die Tomatenpflanzen, die vor allem Sonne wollen. Gießen hat für viele Früchte gesorgt. Die berüchtigte Kraut- und Braunfäule, die durch Pilzsporen, die sich in der Erde befinden und beim Gießen und durch Regen durch Spritzer die Pflanze infiziert, hatte in diesem Sommer kaum eine Chance. „Bei feuchter Witterung können schnell ganze Bestände vernichtet werden“, sagt die Fachfrau und rät bei Freilandkulturen, Tomaten durch ein Dach zu schützen.

Eine Schwemme an roten und gelben Früchten hat auch der Petersdorfer Hobbygärtner Karl Witzleben zu verzeichnen, der erst vor einigen Jahren seine Leidenschaft für die Nachtschattengewächse – die in unseren Breiten erst nach den Eisheiligen gepflanzt werden – entdeckt hat. „Bei der Hitze in diesem Sommer haben die Paradiesäpfel, wie Tomaten in Österreich heißen, ein fantastisches Aroma entfaltet“, schwärmt Witzleben.

„Bei mir gehen die kleinen Tomaten am besten“, sagt Kali Korkmaz. Der Obst- und Gemüseverkäufer steht jeden Donnerstag auf dem Wochenmarkt in Erkner. Insbesondere die Sorte „Rote Perle“, die er aus der Türkei beziehe.

Auch Kundin Bärbel Fischer findet die runden Nachtschattengewächse „sehr lecker“ und aromatisch. In ihrer Mittagspause kauft sie öfters mal auf dem Kirchvorplatz ein. Für Tomatenzucht habe sie keine Zeit. Anders Brigitte Leischner. Die Rentnerin aus Erkner hat ein Hochbeet mit fünf Tomatenstauden angelegt. Dafür schnitt die 84-Jährige gekaufte Cocktailtomaten in Scheiben, setzte sie in die Erde und topfte die kräftigsten wieder um.