Volleyballerinnen holen ersten WM-Sieg - 3:0 gegen Kamerun

dpa-infocom

Yokohama (dpa) Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Japan ihren ersten Sieg geholt. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski setzte sich in Yokohama klar mit 3:0 (25:14, 25:10, 25:16) gegen Kamerun durch.

Einen Tag zuvor hatte es gegen den EM-Zweiten Niederlande zum Auftakt des Turniers eine knappe 1:3-Niederlage gegeben. Beste deutsche Angreiferin war diesmal Mittelblockerin Lisa Gründing mit zehn Zählern.

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) dominierte die Partie gegen das einzige afrikanische Team bei diesen Titelkämpfen von Beginn an. Koslowski konnte so die Gelegenheit nutzen, in seiner Mannschaft kräftig zu rotieren. Nach zwei sehr konzentriert gespielten Sätzen leisteten sich die Deutschen zwar zu Beginn des dritten Durchgangs ein paar Fehler, konnten sich jedoch schnell wieder fangen und den Erfolg sicher nach Hause bringen. Nächster Gegner in Gruppe A ist am Montag (6.40 Uhr MESZ) der Weltranglisten-Elfte Argentinien.