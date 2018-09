Erkner übernimmt Sportstätten in Eigenregie

Joachim Eggers

Erkner Der städtische Eigenbetrieb Sportzentrum Erkner und die ebenfalls städtische Wohnungsgesellschaft beenden zum Jahresende ihren Betriebsführungsvertrag. Ab 1. Januar 2019 wird der Eigenbetrieb das bisher bei der Wohnungsgesellschaft angestellte Personal übernehmen und die Sportstätten selbst betreiben. Für die Vereine und sonstigen Nutzer ändere sich praktisch nichts, sagte Bürgermeister Henryk Pilz. „Die Ansprechpartner bleiben dieselben.“ Auch der Betriebsrat der Wohnungsgesellschaft sei einbezogen worden.

Es geht um etwa sechs Beschäftigte. Der gerade erst neu eingesetzte Leiter des Sportzentrums, Martin Herzberg, und seine Mitarbeiter unterstehen künftig Denis Matuszak, dem Kämmerer, zu dessen Aufgaben auch die Werkleitung des Eigenbetriebs gehört.

Im Hauptausschuss und in der Stadtverordnetenversammlung hatten Matuszak und Pilz gesagt, dass die „Organisationsstruktur des Eigenbetriebs grundsätzlich überprüft“ werde. Matuszak sagte, man werde im nächsten Hauptausschuss berichten. Jetzt ging alles doch viel schneller. Pilz sprach von einem längeren Überlegungsprozess, der kurz nach seinem und dem fast zeitgleichen Amtsantritt Matuszsaks begonnen habe. Pilz nannte wirtschaftliche Überlegungen und rechtliche Vorgaben als einige der Gründe. Ihm liege an kürzeren Wegen, er wolle auch der Wahrnehmung entgegentreten, mit dem Abtreten der Verwaltung an die Wohnungsgesellschaft würde der Sportbetrieb stiefmütterlich behandelt. Es habe Informationsverluste gegeben.

Mit der Entscheidung endet ein Modell, das die Linke in der Stadtverordnetenversammlung seit Jahren immer wieder als unsinniges, teils auch rechtswidriges Konstrukt angeprangert hat, ohne damit durchzudringen. Als wesentlichen Nachteil bezeichnete die Linke, dass die Wohnungsgesellschaft – juristisch eine privatrechtliche GmbH – für ihre Leistungen Mehrwertsteuer abführen muss, was der Eigenbetrieb selbst nicht müsste. Bis zu 60 000 Euro gingen damit verloren, rechnete Michael Voges einmal vor. Das ging so lange, bis Ex-Kämmerin Margit Schindelasch eine Gegenrechnung aufmachte. Die Botschaft: Es wäre nicht billiger, die Betriebsführung selbst zu übernehmen. Pilz sprach jetzt von geänderten Gegebenheiten. Er wolle frühere Entscheidungen nicht in Frage stellen.

Lothar Kober von der Linken, einer der Wortführer der Kritik, begrüßte die Entscheidung. Die Fraktionsvorsitzenden von SPD und CDU, Marko Gührke und Eric Nickel, äußerten sich überrascht. Beide sagten, sie hätten sich gewünscht, dass die Entscheidung vorher besprochen worden wäre.