Visionen für Zehdenick gefragt

Adressaten der Zukunftswerkstatt: Die Jugend soll sich künftig wohl fühlen in der Havelstadt. © Foto: Matthias Henke

Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Die Havelstadt will sich fit machen für rasant einsetzende, künftige Veränderungen. Eine Zukunftswerkstatt ist geplant. Sie trägt den Titel „Zehdenick Leben – miteinander gestalten“ und wendet sich an „Menschen, die für Zehdenick brennen“. Als Initiatoren weisen sich laut einer Ankündigung neben der Stadt Zehdenick die evangelische Kirchengemeinde, die Immanuel Diakonie und der Kunstverein Zehdenick aus – vereint in der Interessengemeinschaft „Zehdenick Leben“.

Geld nutzt die Interessengemeinschaft dafür vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Unterstützt wird das Projekt überdies vom Bundesprogramm „Miteinander leben“, vom Landkreis Oberhavel und vom Kreisjugendring.

Was aber ist im Einzelnen geplant? Am Dienstag, 9. Oktober, findet eine große Gesprächsrunde im Rathaus am Markt statt zu dem Thema „Zehdenick Leben – miteinander gestalten“. Allerdings zu einer für Berufstätige ungünstigen Zeit: von 14 bis 19 Uhr.

Eingeladen werden all jene, die das Erscheinungsbild der Havelstadt mitgestalten wollen. Ein Austausch über die Möglichkeiten soll entstehen, wie Zehdenick als ein lebens- und liebenswerter Ort weiterentwickelt werden kann. Schlagworte sind: Ideenwerkstatt, Zukunftsschmiede, Ort des Verstehens, Ort des Entwickelns. Dabei geht es um „einen Ort für alle, die sich für Zehdenick stark machen wollen“.

Man kommt als Experte und Kenner der Stadt zusammen, um sich einzubringen. „Kinder, Jugendliche, Senioren, Familien, Politik, Verwaltung, Unternehmen und Betriebe, Initiativen und Vereine – alle haben ein Interesse an dieser Stadt und wollen miteinander leben, streiten, feiern und etwas gestalten?“ wird in der Ankündigung gefragt. Anmeldungen bis 1. Oktober bitte an zehdenick@kjr-ohv.de.