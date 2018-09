Bahn statt Bier am Stammtisch

Iris Stoff

Beeskow (MOZ) Das Bahnhofsgebäude in Beeskow ist längst verwaist. Doch in der Erinnerung halten die Eisenbahner, die hier und anderswo gearbeitet haben, ihre Berufsehre immer noch. Dreimal im Jahr gibt es im „Märkischen Biergarten“ einen Stammtisch extra für Eisenbahner.

„Den haben wir vor zehn Jahren ins Leben gerufen“, erzählte Peter Siegert (77). Er selbst war viele Jahre Fahrdienstleiter in Beeskow und kümmert sich nun gemeinsam mit Franz Grab (77) bei der Eisenbahngewerkschaft um die Senioren. Alle die kommen, schätzen die Geselligkeit und freuen sich auf den Plausch mit ehemaligen Kollegen. Vor dem gemütlichen Teil, informiert Peter Siegert stets über aktuelle Themen, die für die Rentner-Eisenbahner interessant sein könnten. Am Donnerstag ging es zum Beispiel um Fahrvergünstigungen sowie einen geplanten Notfallfonds. Insgesamt 14 ehemalige Eisenbahner hatten sich eingefunden, früher waren sie unter anderem als Zugbegleiter, Wagenmeister, in der Verwaltung, im Bahnstromwerk oder als Fahrdienstleiter tätig.

Ältester in der Runde war der 88-jährige Günther Seidel. „Genau 30 Jahre und einen Monat habe ich in Beeskow gearbeitet“, weiß er noch ganz genau. 1944 fing er als Betriebsjunghelfer an und war, als er in Rente ging, Leiter der Bezirkskasse bei der Eisenbahn in Frankfurt (Oder). Die Ausbildung zum Betriebs- und Verkehrseisenbahner hat seinerzeit drei Jahre gedauert. Dabei mussten verschiedene Stationen wie Aufsicht, Stellwerk, Zugbegleiter, Abfertigung und Wagendienst durchlaufen werden. Kaum noch bekannt ist heute die Tatsache, dass auch das Morsealphabet gelernt werden musste. Noch bis Mitte der 60er Jahre sei nämlich gemorst worden, um die Züge anzumelden, erinnerte man sich. In Beeskow waren die Eisenbahner in vier Brigaden aufgeteilt, die im Dreischichtsystem eingesetzt wurden. Bis zur Wende seien auf dem Bahnhof an die 80 Mitarbeiter beschäftigt gewesen, einschließlich der etwa 20 Zugführer, deren Einsatz von hier aus koordiniert wurde.

Es gab mal eine Zeit, da war die Eisenbahn das schnellste Güter-Transportmittel. So haben die Bauern auf der Lübbener Strecke noch bis in die 60er Jahre ihre Milchkannen per Zug nach Beeskow geschickt, wo am Bahnhof schon die Lastwagen der Molkerei warteten, hieß es in der Seniorenrunde. Auch die Rollen mit den Kino-Filmen, trafen mit der Eisenbahn ein. Sie könne sich noch gut an diese Metallkisten in der Gepäckabfertigung erinnern, berichtete Irma Menz. „Das war ganz schön schwer.“ Interessiert zeigten sich die Rentner an der aktuellen MOZ-Serie über die Bahnhöfe zwischen Königs-Wusterhausen und Beeskow. Der ehemalige Fahrdienstleiter Reinhard Kossatz hatte die bisherigen Teile mitgebracht. Nun sind alle gespannt auf die Geschichte über „ihren“ Bahnhof in Beeskow.