In der Schulzeit auf Jobsuche

Getümmel am Gymnasium: Zum 21. Mal öffnete am Freitag die Ausbildungs- und Studienbörse in Bernau. Schüler kamen aus dem ganzen Niederbarnim. 130 Aussteller nutzten die Chance, auf Nachwuchssuche zu gehen. Darunter waren auch 20 Hochschulen und Universitäten. © Foto: Sergej Scheibe

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Für Schüler aus dem ganzen Barnim, die sich mit Informationen versorgen und viele Fragen zu unterschiedlichsten Bildungswegen loswerden wollten, boten die Flure und der Campus einiges an Möglichkeiten. Zur Stärkung reichten Schüler Eierkuchen und belegte Brote.

Leonara Walther, eine 15-jährige Schülerin der Gesamtschule Panketal, sagte: „Ich habe noch keine Vorstellung, was ich einmal werden möchte. Ich hoffe auf viele Ideen hier.“ Ihre 14-jährige Mitschülerin Jolyne Kühntopf hingegen war mit klaren Vorstellungen gekommen: „Ich möchte mein Abi an der Gesamtschule machen und dann Psychologie studieren. Vielleicht könnte auch Lehrer für Deutsch-Englisch etwas sein“, dachte die Börnickerin laut nach.

Der 16-jährige Maximilian Riemer stand mit der Bernauer Feuerwehr vorm Gymnasium, Ziele klar vor Augen. „Seit ich zehn bin, gehöre ich zur Jugendfeuerwehr. Nun bin ich seit März aktiv im Dienst.“ Gemeinsam mit dem stellvertretenden Löschzugführer der Stadt Bernau, Kevin Richter, warb er um Nachwuchs. „Anderen zu helfen und mit der Feuerwehr ein Zugehörigkeitsgefühl zu erleben, das sind unsere Antriebe“, machte Richter deutlich. Für die 82 aktiven Kameraden fanden sich auf der Messe Potenziale.

Das sah auch Oberstabsfeldwebel Sandro Schöbel so. Er war mit einem großen Werbebus angereist und verteilte allerlei Mitteln an die vorbei strömenden Schüler. Vor allem Kugelschreiber waren gefragt. „50 Berufsausbildungen und 20 Studiengänge sind bei der Bundeswehr möglich“, machte Schöbel klar. Wer Interesse habe, müsse sich nur an die Karriereberatungsbüros wenden, unter anderem in Neuruppin. Einmal pro Monat seien die Werber auch in Bernau im Berufsberatungszentrum der Agentur für Arbeit anzutreffen.

An unzähligen Ständen konnten sich Interessierte umfassend informieren. Ob bei der Europäischen Sportakademie des Landes Brandenburg, die Sportassistenten oder Fitness- und Gesundheitstrainer ausbildet, beim Rettungsdienst Märkisch-Oderland, der Notfallsanitäter benötigt, oder in der Firma MTU Aero Engines, die Fluggerät- und Industriemechaniker sucht – die Auswahl war groß. Celina Meier hatte diese Chance ergriffen. „Ich habe schon immer gern mit meinem Vater gebaut, auch im Garten“, erzählte die 18-Jährige. Sie sei im ersten Lehrjahr Auszubildende bei diesem Michendorfer Anbieter, der weltweiten Einsatz versprach. Interessiert hörte Tony Hanschmann zu. Der 14-jährige Gymnasiast aus Bernau interessierte sich für Luftfahrt und konnte sich diese Ausbildung vorstellen. Am Stirlingmotor sah er ein praktisches Studienobjekt.

Auch Weber Automotive Bernau war dabei. Ausbildungsleiter Jörg Binding berichtete, dass es aktuell 13 Auszubildende in den Berufen Industriemechaniker, Mechatroniker und Maschinenanlagenführer gibt. Alle mit Übernahmechance, denn der 200-köpfige Betrieb suche händeringend Unterstützung. Feilen, Bohren, Fräsen hatte die 25-jährige Henriette Schön schon drauf. „Ich habe erst Wirtschaftsingenieurwesen studiert, dann Praktika absolviert. Diese Arbeit jetzt macht mir Spaß“, berichtete die junge Frau aus Wriezen.

Ingolf Hansch, Schulleiter des Gymnasiums mit fast 900 Schülern, betonte, dass „diese regionale Börse etwas ganz Besonderes ist“. Auch aus Panketal, Ahrensfelde und umliegenden Orten sind Schüler – aber auch Bürgermeister – angereist. „So eine Messe während der Schulzeit gibt es sonst nicht.“