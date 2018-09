Schüler suchen Energiefresser

Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Wo, wann und warum wird zu viel Strom verbraucht? Mit dieser Frage beschäftigen sich Neuntklässler der Mühlenbecker Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in diesem Schuljahr. Sie nehmen an dem Wettbewerb „Mission Energiesparen“ der EMB Energie Mark Brandenburg teil.

Zum Auftakt war rbb-Moderator Uwe Madel („Opfer-Täter-Polizei“) zu Gast im Unterricht. Gemeinsam mit den Jugendlichen beschäftigte er sich mit den Folgen des Klimawandels und entwickelte Strategie dagegen. Eine Möglichkeit ist das Energiesparen. Im Rahmen des Wettbewerbs suchen die Mädchen und Jungen deshalb in der Schule in der eigenen Wohnung sowie im Mühlenbecker Rathaus nach Energiefressern.

An dem Wettbewerb nehmen zahlreiche Schulen in Brandenburg teil. Die Klassen, die die meisten Verschwendungen aufspüren, können Preise im Gesamtwert von 7 000 Euro gewinnen. Mehr als 5 000 Schülerinnen und Schüler haben nach Angaben der EMB bereits an dem Wettbewerb teilgenommen. Im vergangenen Jahr haben es die Energiedetektive aus Velten bis ins Finale geschafft. Dort mussten sich die Ofenstädter aber der Oberschule Trebbin geschlagen geben.