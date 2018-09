Ladekran-Steuerung per Fernbedienung

Gabriele Rataj

Müncheberg (MOZ) Ganz entspannt sieht es aus, wenn René Katzorke mit der Fernbedienung vor dem Bauch etliche Meter vom Lkw entfernt steht und den Ladekran steuert. Wie von Zauberhand gelenkt, schwenkt der Arm nach links und senkt sich, öffnet sich der Greifer, nimmt Material auf ...

„Der ist richtig feinfühlig“, meint der Mann vom Bauhof Müncheberg anerkennend bei der Vorführung des Neuzugangs. „Mit dem alten Lkw hat man sich am Steuer im Fahrerhaus fast den Hals verrenkt“, sagt er lachend, „beziehungsweise ein zweiter Mann musste beim Dirigieren helfen.“

Und der von den Stadtverordneten in diesem Jahr bewilligte Kauf dieses größeren Fahrzeugs gleicher Bauart wie der bislang Genutzte für rund 145 000 Euro wird sich noch in anderer Hinsicht auszahlen, ist Bauhof-Chef Jörg Dießl sicher. Nicht nur ein stärkerer Kran, auch mehr Ladevermögen stehen zu Buche.

So sind effektivere Transporte möglich, wenn es beispielsweise um die Straßenunterhaltung geht. Betreut doch der Bauhof ein kommunales Netz von insgesamt 188,7 Kilometern, davon allein 50 Kilometer unbefestigte Siedlungsstraßen. Für Reparaturen kommen im Jahr schon mal acht Tonnen Bitumen zusammen, überdies Schotter für Wege, Streumaterial für den Winterdienst und mehr.

Auch über den Forstgreifer sind die Bauhofmitarbeiter froh, denn Baumpflege fällt ebenso in ihr Ressort. Stattliche 9200 Bäume nennt die Statistik für die Stadt und ihre Ortsteile. Doch weniger mit Säge denn mit dem Schlauch war deren Pflege in den vergangenen Monaten verbunden. „Drei Tage in der Woche waren wir mit Lkw und Wasserfass unterwegs“, macht Dießl die Dimensionen deutlich.

Dennoch werden Ausfälle zum Resümee dieses Sommers gehören. So bei den Rabatten, die sich im kommunalen Bereich auf etwa einen Hektar summieren, und deren Pflege. Die Bäume waren zunächst wichtiger. Und ohne die Unterstützung zweier Bundesfreiwilliger in der Umweltpflege wäre die Personaldecke noch kürzer gewesen.

Die gegenwärtig zehn Mitarbeiter des Bauhofs haben neben den bereits genannten noch eine ganze Reihe weiterer Aufgaben zu erfüllen, die in der flächenmäßig großen Stadt auch eine Menge Zeit kosten: Das Leeren der 122 Papierkörbe zweimal in der Woche gehört dazu, 355 Regeneinläufe sind zu warten oder die 40 Bushaltestellen im Auge zu behalten.Und da ist die turnusmäßige Grünflächenpflege auf zusammengerechnet 35 Hektar. „Dafür ist auch unsere Mähtechnik komplett erneuert worden“, berichtet der Bauhofleiter. Jetzt aber liegt der Fokus auf Laub – etwa 900 Tonnen kommen auf das Team um Dießl zu.