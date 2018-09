Hunderte schwule und lesbische Paare haben geheiratet

dpa

Berlin (dpa) Seit vor einem Jahr die Ehe für alle eingeführt wurde, haben in Berlin Hunderte schwule und lesbische Paare geheiratet. Die meisten von ihnen lebten vorher in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und ließen diese in eine Ehe umwandeln. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Berliner Standesämtern. Allein in den zehn Bezirken, von denen die Zahl der Eheschließungen vorliegt, haben von Oktober 2017 bis September 2018 insgesamt 1931 gleichgeschlechtliche Paare geheiratet. Mindestens 1072 von ihnen haben ihre Lebenspartnerschaft umwandeln lassen.

Seit dem 1. Oktober 2017 können Homosexuelle genau wie Heterosexuelle heiraten. Nach den für Berlin vorliegenden Zahlen wurden in Tempelhof-Schöneberg die mit Abstand meisten Ehen homosexueller Paare begründet. 529 Paare gaben sich dort das Jawort. Es folgen Charlottenburg-Wilmersdorf (360) und Friedrichshain-Kreuzberg (267). In Lichtenberg (69) und Spandau (34) trauten sich demnach die wenigsten.

NotizblockRedaktionelle Hinweise

Zusammenfassung bis 0800 - ca. 65 Zl

Orte

[Rathaus](John-F.-Kennedy-Platz, 10825 Berlin, Deutschland)

Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt Ansprechpartner

Lesben-und Schwulenverband, Hauptstadtbüro und Pressestelle, Markus Ulrich +49 30 78954 778, presse@lsvd.de Standesamt Mitte von Berlin, Standesbeamtin Susanne Mendler +49 30 9018 24336, susanne.mendler@ba-mitte.berlin.de Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, Pressesprecher und Leiter der Pressestelle, Frank Petersen +49 30 90293 2003Bezirksamt Neukölln, Abteilung Stadtentwicklung, Soziales und Bürgerdienste Büro des Bezirksstadtrates, Christopher Dathe +49 30 90239 2265, christopher.dathe@bezirksamt-neukoelln.de Bezirksamt Pankow, Abteilung Stadtentwicklung und Bürgerdienste, Koordinatorin beim Bezirksstadtrat, Nicole Holtz +49 30 90295 8522, nicole.holtz@ba-pankow.berlin.de Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, Abteilung Ordunung, Verkehr und Bürgerdienste, Referent des Bezirksstadtrates, Martin Lutze +49 30 90299 2002, martin.lutze@ba-sz.berlin.de Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, Abteilung für Arbeit, Bürgerdienste, Gesundheit und Soziales, Referentin des stellv. Bezirksbürgermeisters, Tanja Podubin +49 30 90298 2037, tanja.podubin@ba-fk.berlin.de Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, Abteilung Bürgerdienste, Ordnung, Straßen-und Grünflächenamt, Büro Bezirksstadträtin Christiane Heiß +49 30 90277 6000, christiane.heiss@ba-ts.berlin.de Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, Abteilung Bürgerdienste, Wirtschafts-und Ordnungsangelegenheiten, Büro des Bezirksstadtrates, Matthias Schmidt +49 30 9029 13002, Matthias.Schmidt@charlottenburg-wilmersdorf.de Bezirksamt Spandau von Berlin, Amt für Bürgerdienste, Anke Lausecker +49 30 90279 2302

Kontakte

Autorin: Charlene Rautenberg (Berlin) Redaktion: Marion van der Kraats (Berlin), +49 30 285231201, Foto: Newsdesk, + 49 30 2852 31515,

dpa fcr yybb n1 mvk